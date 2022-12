El mal momento de Iliana Calabro con Ricardo Arjona: "Le hice la cruz"

Iliana Calabró vivió una mala experiencia con Ricardo Arjona y lo lapidó en PH Podemos Hablar. La actriz contó por qué dejó de admirar al artista.

Iliana Calabró reveló el mal momento que vivió con Ricardo Arjona en un restaurante, por lo que dejó de escuchar al artista guatemalteco. La hermana mayor de Marina Calabró era fan del músico y tuvo una gran decepción tras ese suceso.

Andy Kusnetzoff dio la orden a sus invitados para que pasaran al punto de encuentro de PH, Podemos Hablar quienes habían tenido una mala experiencia con alguna figura internacional. Calabró acudió al centro y se animó a brindar un curioso relato: "Arjona fue un mal momento. Estábamos en el Casino flotante, cenando con Gabriela Pochín, una amiga, y ella le dice al mozo que le dijera a Arjona que yo era una estrella en nuestro país".

"A mí la verdad que me encanta Arjona, me divierte. 'Ella lo quiere saludar, así nos sacamos una foto', le decía mi amiga al mozo y yo le decía que no lo fastidiara", contó Iliana. En tanto, agregó que según el mozo Arjona accedió a sacarse una foto con ella cuando se retirara del lugar. "Yo expectante por la foto, seguimos charlando con mi amiga, empezó a llegar más gente y en eso miramos y Arjona se había escapado por la tangente, desapareció. ¡Así que se terminó! Le hice la cruz y no lo escucho más. Se me cayó un ídolo", cerró entre risas.

El duro relato de Iliana Calabró sobre su distancia con su hijo

"Lo despedí en agosto de 2019 porque se iba a Brasil, luego se decretó la pandemia y no pudimos vernos más personalmente, aunque sí lo hacemos por videollamada. Así que son dos años y medio sin vernos. Por suerte está por venir a visitarme y eso me tiene muy movilizada", relató la artista de teatro y televisión a principios de este año. Y agregó, en alusión a las restricciones impuestas debido a la pandemia de coronavirus que afectó al mundo durante más de dos años: "Extraño las charlas y los abrazos. Uno necesita tener conversaciones largas con sus hijos y a nosotros nos resulta casi imposible porque él arranca muy temprano a la mañana, a la hora casi que me acuesto".

Finalmente, Calabró se lamentó por las complicaciones comunicacionales con su hijo Stefano y soltó: "Nos cuesta coordinar y cuando me voy al teatro es cuando él se libera del trabajo. ´Nico´ arranca a las 6 de la mañana desayunando y a esa hora quizás me estoy acostando a dormir".