El mal momento de Carmen Barbieri en medio del escándalo de Fede Bal: "Límites"

La conductora atravesó un angustiante momento que hizo público en sus redes sociales.

No son días fáciles para Carmen Barbieri. Desde que se desató el escándalo por la infidelidad de Fede Bal, la famosa conductora se encuentra en el foco mediático e incluso ya protagonizó algunas peleas, como sucedió con Nazarena Vélez, sobre el tema. Sin embargo, en medio del drama, la conductora atravesó un complicado momento que la indignó.

La conductora de Mañanísima, ciclo emitido por Ciudad Magazine, mostró su indignación en redes sociales al ver un meme que colmó su paciencia. Enojada, Barbieri reclamó "¿Dónde quedaron los límites?" y rápidamente causó la reacción de cientos de internautas en Twitter.

Barbieri vio una foto hecha meme de Santiago Bal, su exesposo que falleció en el 2019. En la imagen se puede ver la cara del actor en primer plano en donde expresa: "No es fácil, no es cómodo, no es seguro". Esta frase, fue utilizada a modo de chiste a la frase: "Cuando me dicen de ir a una cervecería con esas banquetas de mierda sin respaldo".

Indignada, la conductora compartió la foto e hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. "¿Dónde quedaron los límites? Dejen descansar a los muertos", escribió Barbieri muy enojada al ver cómo seguían utilizando la imagen de su esposo para hacer chistes en las redes sociales.

Nazarena Vélez enfrentó a Carmen Barbieri en medio de la polémica y opinó sobre Fede Bal: "No soporta"

El escándalo por las infidelidades de Fede Bal a su exnovia Sofía Aldrey sigue creciendo y salpicó a varias personas del círculo del actor relacionadas al mundo de la farándula. Precisamente, la situación volvió a activar el fuego en la pelea entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri, las actrices que estuvieron involucradas por el noviazgo de Barbie Vélez y el protagonista de Kinky Boots.

La guerra entre Vélez y Barbieri se remonta hace algunos años atrás, luego de que sus hijos se separaran por una infidelidad de Fede Bal y se desatara un problema mediático. Desde entonces, las madres de los dos involucrados quedaron enemistadas y decidieron no mantener más vínculo dentro y fuera de los medios. Sin embargo, a raíz del nuevo escándalo que involucra al actor, Carmen apuntó contra Nazarena porque "hizo caras" al enterarse de la noticia y la amenazó en vivo en Mañanísima, ciclo que conduce en Ciudad Magazine.

"Los comentarios de la gente que no lo quiere son bárbaros. Hay que verle las caras a la gente. Diciendo ‘viste, tenía razón’. Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras", lanzó Barbieri a modo de indirecta para su exconsuegra. Por este motivo, Nazarena decidió replicarle al aire de LAM y aseguró que "Carmen no soporta que ella la ignore".

“No entendí mucho lo de Carmen que se enojó conmigo porque hice caras cuando hablábamos del tema. Que lo maneje en terapia, yo estoy en un programa y si estoy escuchando a mi compañera y escucho que dicen que 'se van a tatuar un pene' me voy a reír porque sino no estaría prestando atención", empezó por decir la mamá de Barbie Vélez, quién está por dar a luz a su primer hijo. Luego, aseguró: "Yo de esto me podría hacer una fiesta".

Fiel a su estilo Vélez confesó que prefiere correrse de la polémica y olvidar por completo la relación de su hija con Fede Bal. "La verdad es que no me interesa, estoy a días de ser abuela. Siento que Carmen no entendió nada. Hace dos meses me quería pedir perdón y ahora me amenaza", aseguró. Luego, sentenció: "Ella no soporta que la ignore. Yo podría haber dicho ‘vieron que les dije’, pero me callé la boca".