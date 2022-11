Carmen Barbieri confesó lo que Santiago Bal nunca se enteró: "Con eso pude pagar deudas"

Carmen Barbieri confesó algo que su exmarido nunca se enteró. Santiago Bal murió hace aproximadamente tres años, a causa de una enfermedad pulmonar.

Carmen Barbieri reveló que hizo algo mientras Santiago Bal aún estaba vivo. Sin embargo, su exmarido nunca se enteró de lo sucedido. "Con eso pude pagar deudas", aseguró la capocómica, dando una primicia que ni su hijo Federico sabía hasta el momento.

"Yo compré un departamento para que Santiago estuviese ahí después que saliese del hospital pero camuflado. Porque todo tenía para que él se agarrara de la pared. No sabés qué lindo era ese departamento... El baño tenía grande la entrada para que él pudiera ingresar con la silla de ruedas. Era una clínica camuflada", comenzó diciendo Carmen Barbieri. Sin embargo, la situación se puso cuesta arriba con el paso del tiempo.

Explicando que los números de su economía no eran los mejores, Carmen Barbieri reconoció: "No tenía plata y vendí el departamento con él adentro. Él nunca se enteró que lo había vendido porque yo al que le vendí el departamento, me dijo 'yo te lo alquilo, ¿por cuánto tiempo?' y yo le dije 'para toda la vida que viva Santiago' y vivió mucho tiempo ahí".

"No lo mostré porque un muy amigo mío es el que me ayuda a comprar y a vender departamentos y él me dijo 'confiamos en vos'. Entonces el hombre me lo compró sin verlo. Entonces Santiago vivió muchos años en un departamento que yo había vendido y con eso pude pagar deudas, nunca se enteró", cerró Carmen Barbieri, dejando en claro que ella se encargó de costear todos los gastos de alquiler y comida mientras Santiago Bal estuvo en ese departamento.

El gesto de Carmen Barbieri a Martín Liberman en Los 8 Escalones

Carmen Barbieri hizo un gesto inapropiado en Los 8 Escalones, mientras su compañero Martín Liberman hablaba. La actriz hizo un "fuck you" al periodista cuando quiso mostrarle el diseño de manicuría que había escogido para sus uñas en esa ocasión.

"Se le dice francesita a un tipo de manicura. ¿Verdadero o falso?", enunció Guido Kaczka ante la mirada atónita de uno de los concursantes de su programa de El Trece, quien respondió por la primera opción a modo azaroso y no podía creer cuando el presentador le dijo que estaba en lo correcto.

"Yo cuando llego todos los días les miro las uñas a Nicole y a Carmen, porque siempre tienen detalles distintos", acotó Liberman y, acto seguido, Barbieri levantó su mano para que la cámara la tomara y alzó su dedo medio, por lo que hizo el famoso gesto vulgar en pleno aire televisivo. "Yo tengo tulipanes", acotó.