Hernán Drago lloró en vivo por una muerte cercana.

Hernán Drago acudió como invitado al programa de Verónica Lozano en Telefe y allí no aguantó las lágrimas al referirse a una reciente pérdida que sufrió en su vida personal. El panelista de TV reveló que recientemente falleció su perro, quien fue su mascota durante 15 años, y que se encuentra devastado tras ese hecho.

Drago hablaba sobre la despedida al papa Francisco cuando lo relacionó con la muerte de su perro y relató: "Yo estoy sensible porque hoy falleció mi perrito, mi compañero de 15 años. Es muy duro, muy triste. Como dijo el Papa, entender que los tiempos de Dios son perfectos".

"Es muy injusto, uno se consuela sabiendo que lo hizo feliz. Pero es triste y duro, hay que estar en la despedida... Te mira y te huele como diciendo 'hacé algo', y uno no puede hacer nada", continuó el modelo, quebrado por la emoción. Y cerró: "Cuesta entender que nadie es eterno, es imposible no recordar los momentos y las enseñanzas. Mi hija creció con él, y uno como padre siente mucha impotencia porque entiende que puede consolar hasta ahí, porque los hijos también tienen que entender que la vida es parte de esto. Es un aprendizaje duro. No sé si no entiende todavía. Esta mañana estaba oliendo la cucha, como preguntando dónde estaba. Y la otra viene a seguir dándome amor".

El llanto de Mauro Szeta en pleno vivo de Telefe

El periodista se despidió de la pantalla en la que trabajó durante años con un emotivo discurso. "Quería agradecerle a todos los laburantes del canal, los quiero mucho. Súper agradecido a este canal, que me hizo crecer un montón. Hoy me recibieron las chicas en maquillaje emocionadas, llorando. Es una deciisón que tomo en la que agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefe que me hizo crecer profesionalmente", comenzó diciendo Mauro Szeta.

Ante la emoción de Germán Paoloski, Szeta expresó: "Son años maravillosos los que pasé hasta hoy, porque quería venir hasta último momento porque amo venir. A veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto, me pareció que era el momento. Pero tengo los mejores recuerdos de acá. Siento que crecí como persona, como laburante ni hablar. Una decisión así atraviesa todo, a mi esposa".

"Un agradecimiento a mi esposa Clarisa. No hay nada mejor que una compañera amante bancándote cuando tomás una decisión, es 'o te separás o te casás y te afianzás'. Ayer le dije 'boluda, lo que te amo. El amor que tenés que tener para bancar un tipo que está hace un tiempito deliberando cómo sigue su vida adelante'. Gracias a la gente, amo a la gente, no me gusta dejar de hacer las cosas que hago. Viajar en bondi, en subte, con todo el amor a los que me acompañaron en el Noti de la Gente. Ahora, pausa", cerró Mauro Szeta.

El emotivo descargo del esposo de Vero Lozano

"Hoy es un día especial, firmamos la compra de la casa de mi bisabuelo Venanzo Petrelli en Mogliano, Ancona Italia", contó el empresario y añadiò: "Con Vero y Antonia estamos parados en el mismo lugar de la foto blanco y negro de cuando se casó mi tía María con Pascual"