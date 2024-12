Hernán Drago confesó su secreto más oculto y dejó mudos a todos: "La escondía".

Hernán Drago generó controversia al contar uno de sus mayores secretos. El famoso modelo generó gran controversia e impacto en la televisión, ya que nadie se esperaba semejante confesión a corazón abierto sobre su pasado.

Invitado a Cuestión de Peso, ciclo conducido por Mario Massaccesi en El Trece, Drago reveló que en su infancia tuvo sobrepeso y que eso lo marcó hasta el día de hoy. "Llevo a flor de piel ese niño, el Hernán Drago gordito que fui ante el espejo, pero que sigo siendo por dentro. Con mucho orgullo lo reivindico, lo recuerdo. Ese gordito me enseñó a mí muchas cosas", aseguró visiblemente emocionado.

Entonces, el conductor le preguntó qué le había enseñado y Drago fue contundente: "Básicamente, el respeto. Que nadie es más que nadie, no es una cuestión de kilos. Es fuerte tal vez, me enseñó la hipocresía de la sociedad, porque hoy el espejo me devuelve otra imagen y me tratan distinto. Yo nunca me creí un gordito gil cuando me lo decían, y no me creo un capo ahora". Luego, contó las cosas que le decían y cómo le afectaban: "De todo, apodos, ‘fatiga’. Si no era el dueño de la pelota, no jugaba y con suerte iba al arco. Y, por supuesto, como se decía en aquel momento, era ‘un colador’. Y yo intentaba, con las pocas herramientas que tenía… porque hoy, uno de grande procesa y tiene otra manera de explicar las cosas".

Finalmente, confesó: "Pero en aquel momento, ante la bronca de intentar correrme de ese lugar, ante la sociedad. Porque esa panza en ese momento le molestaba más, se ve, a los demás que a mí. A mí me molestaba en lo que me estaba transformando a ojo de los demás. Una persona introvertida que tal vez empezaba a dejar de soñar en la vida porque me decía que yo no iba a llegar a nada". Por último, agregó que muchas veces el bullying lo hacía tomar medidas drásticas: "Yo escondía la comida abajo de la cama".

Mario Masaccessi y un inesperado momento al aire en El Trece: "Tomé la decisión de irme"

Mario Massaccesi presenció un tenso momento en vivo en El Trece y causó preocupación entre los televidentes. El famoso conductor recibió un fuerte comunicado en Cuestión de Peso y no pudo disimular la sorpresa al escuchar la novedad en vivo.

Ahora que la competencia está bastante avanzada y muchos de los participantes están cumpliendo sus objetivos, una tensa situación tuvo lugar al aire. Precisamente, durante la emisión del lunes del reality, luego de mostrar las historias de vida de algunos concursantes, una de ellas comunicó una fuerte decisión que tomó que entristeció a muchos seguidores del ciclo.

Victoria, quien en el pesaje marcó 900 gramos de más, anunció que decidía dejar el programa. "Tomé la decisión de irme del programa. Necesito estar afuera con mis hijos, ocuparme de mis nenes. Mi mamá me bancó todo el año, mi familia me bancó todo el año. La realidad es que tengo que liberar un poco a mi mamá", empezó por decir la participante visiblemente emocionada.

En este marco, continuó: "Creo que llegó el momento de poder seguir encaminando y lo que dejé el mes que estuve afuera. Así que necesito estar con mis hijos. Eso es lo que pasa". Entonces, Massaccesi la contuvo: "Una decisión difícil porque ya ibas por tu segunda alta, pero también pudiste demostrar en el mes que estuviste afuera que desde afuera y siguiendo todo lo aprendido se puede ir por más objetivos. Me parece que es el momento para volver a demostrártelo".