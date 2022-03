El llanto de Darío Barassi en El Trece: "Qué feo llorar así"

Darío Barassi se emocionó al realizar una confesión personal de su hija en plena transmisión del programa 100 argentinos dicen, por El Trece.

Darío Barassi no pudo contener las lágrimas en 100 argentinos dicen, por El Trece.

Darío Barassi volvió esta semana a la TV argentina para estar al frente de 100 argentinos dicen, el exitoso ciclo de entretenimiento de El Trece. Curiosamente, en la jornada del pasado miércoles, el conductor se emocionó en plena transmisión tras revelar lo que su hija le dijo antes de llegar al programa.

Todo sucedió en la apertura del ciclo. Barassi ingresó al piso del canal y, tras una serie de aplausos, los miembros de la producción le comenzaron a dar indicaciones. Rápidamente, el presentador reaccionó: "Como que necesito un poco más de cariño, ¿no? Porque yo estoy débil hoy. Chicos, yo ya necesito vacaciones de vuelta". Luego, la cámara de TV enfocó los pies del sanjuanino, que expresó: "Lo mejor que tengo, que son los tobillos y que son una cosa soñada... hoy jugué al tenis y están heridos. Me duelen los pies...".

Minutos antes de dar comienzo al programa, y mientras los participantes esperaban, el conductor de 38 años contó cuáles fueron las palabras que su hija le dijo antes de emprender su viaje a El Trece. "Sólo quiero contar esto. Hoy, viniendo para acá, mi hija me dio un beso con mucha baba", indicó. Y le digo: "Pipi, ¿por qué con baba?". Y me dice: "Para que te dure todo el día".

Inmediatamente después, a Barassi se le transformó la cara como si estuviera llorando. Y luego, los ojos se le pusieron vidriosos. "Qué feo llorar así, como si estuvieras en un velorio", manifestó. El presentador se secó las lágrimas y se empeñó en dar comienzo al ciclo: "Bienvenidos a una nueva edición de 100 argentinos dicen. Me encanta estar acá, me encanta que estés ahí". Y soltó, recordando lo que le dijo su hija: "Me dio lágrimas esto".

La triste muerte que golpea a Darío Barassi

En una entrevista que le concedió a Revista Gente, Darío Barassi se refirió a la triste muerte de su padre, Fernando Alberto Pacheco: "A él lo disfruté un poco menos porque se murió temprano". De todas formas, comentó que tuvo la compañía de su abuela "Yaya", de quien tiene buenos recuerdos: "Era la típica abuela cachetoncita, con los bracitos que le colgaban, que te preparaba las empanaditas con el jugo que te gustaba".

De qué murió el padre de Darío Barassi: qué fue lo que le pasó

Si bien nunca lo había especificado en las entrevistas, Darío Barassi se animó a relatar de qué murió su padre, noticia que sin dudas lo golpeó a los 4 años. "Como mi padre falleció por mala praxis siendo yo chico, crecí más con la familia de mi mamá y entonces mis abuelos maternos, Toto y Lala, tuvieron mucha presencia en mi crianza y crecimiento", comentó.

Es clave tener en cuenta que, hace un tiempo y a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, el conductor y actor sanjuanino reconoció que fue "un garrón, una herida, un golpazo que siempre se hace sentir. Fui papá por primera vez en mi vida y siento que soy un padrazo, saca mi mejor versión esa enana". En tanto, manifestó que guarda buenos recuerdos de Fernando Alberto Pacheco: "Y la verdad, me gusta pensar que de algún lado lo aprendí, que esos 4 años tuve de maestro, al mejor".