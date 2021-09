El Kun Agüero le comentó una foto a Lali Espósito y después lo borró

El Kun Agüero, futbolista, se convirtió en tendencia en las redes sociales junto con la artista Lali Espósito después de una extraña interacción en Instagram, que terminó con él borrando toda la evidencia. Sin embargo, la periodista Juariu, experta en el stalkeo a famosos, hizo captura de pantalla antes de que fuese demasiado tarde. Esto coincide con una pista de que el deportista podría estar soltero.

Todo empezó cuando Lali publicó una foto en Instagram, junto con una cita a una de sus propias canciones, Laligera: “‘Todo lo que tengo es mío desde cero... Nací con brillo pero sin dinero. Para ganarme sola el mundo entero’. Qué honor formar parte de este evento mundial representando a mi país. Orgullosa de ser argentina. Orgullosa de mi equipo y mi gente. Gracias”.

Historias publicadas por Juariu en su cuenta de Instagram.

Con esto, Espósito se refirió a su participación en Global Citizen, un evento que reúne a varios artistas de distintas partes del mundo para tomar acción sobre el planeta y generar cambios sociales. Además de ella, participaron otros 70 artistas aproximadamente. El Kun le comentó: “Bueeeeeeee” y le dio like a la foto, pero al poco rato, eliminó su comentario.

La que lo notó fue Juarui, que además inició toda una investigación en las redes y se dio cuenta de que Agüero había dejado de seguir a su novia en Instagram, Sofía Calzetti, y que ella hizo lo mismo con él. En sus historias, ella subió una foto de una frase de un libro que podría estar relacionada al Kun: "El miedo te mantiene atado con una cuerda invisible a esa rutina silenciosa que manifiesta escases en tu vida". En este mismo sentido, la última foto que la pareja tiene juntos en Instagram es de agosto, por lo cual, todo indicaría que terminaron. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado.

El cruce entre Lali Espósito y Ángel de Brito

El periodista Ángel de Brito había asegurado que Lali Espósito iba a cantar con Tini Stoessel en un show en el Hipódromo de Palermo pero que lo había cancelado por compromisos laborales. “Malas noticias: Tini tampoco vendrá al recital del hipódromo. Estará en España en esa nueva fecha", publicó el conductor.

Después, ella aclaró todo en Twitter: “No me bajé de ningún show chiques, porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora”, sentenció. Luego, de Brito citó su tweet y le puso: “Como no entendiste, si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas”.

Harta de la situación, la exestrella de Casi Ángeles cerró el debate con un mensaje contundente: "A mi estas movidas de tw y contestar no me gustan.. pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen "mal de mi". Año 2021,con mujeres argentinas liderando la escena.. ya está! Eso es viejo".