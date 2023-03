El insólito motivo por el que Julieta enfureció con los perros en Gran Hermano: "Los voy a matar"

La bailarina se enojó con las mascotas de la casa y explotó en vivo. Julieta Poggio cuestionó a sus compañeros de Gran Hermano por un descuido.

Julieta Poggio mostró su enojo en la casa de Gran Hermano debido a una acción de los perros por un descuido de sus compañeros. La bailarina de 21 años enfureció cuando descubrió lo que los animales habían hecho con algunas de sus pertenencias y comenzó a estallar de ira.

La concursante de Gran Hermano que quedó entre los últimos cuatro de la casa de Telefe encontró uno de sus maquillajes roto por uno de los perros del reality, Caramelo y Mora. Como no podía ser de otra manera, Poggio puso el grito en el ciclo cuando vio esa realidad, aunque racionalizó la situación y no se enojó tanto con los animales, sino con sus compañeros por haber dejado la puerta de la habitación abierta.

Romina: ¿De quién es esto?

Julieta: Es mío. Los voy a matar a estos perritos

R: Dejaron la puerta abierta de nuevo, Ju

J: Me comieron todo, Romi. No lo tenía así. La concha de la lora, no me va a alcanzar para nada esto

R: Dejaron la puerta abierta del cuarto y los perros no sabes, Ju. Tranquila, Juli. Si te va alcanzar, no falta nada. Guardalo para la gala

En medio de esa conversación, Julieta sin querer pisó a uno de los perritos, quien gritó de dolor y se alejó de ella. "Ay, perdón, mi amor, no te vi", dijo la concursante con tono de lamento por haber causado dolor en el animal.

Fuerte comentario de Julieta Poggio sobre Nacho y "La Tora"

La joven se pronunció sobre los ruidos íntimos que la pareja hacía en la habitación cuando estaban acostados en la misma cama en una charla con Romina. Poggio se refirió con humor al tema pero dejó en claro que una noche se sintió incómoda y se debió ir del cuarto debido a la situación subida de tono que protagonizaban Nacho y Lucila.

Julieta: Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo boluda

Romina: Es que ellos ponen la almohada

J: O sea, para mí no estaban garchando pero sí haciendo otras cosas

R: No, bueno, eso sí. Yo los escuché y se los dije

J: Yo también los escuché. Qué zarpado, boluda. Yo acá y Cami ahí.

R: Ellos ponen la almohada, ella pone la pierna así

J: Yo veía movimiento. La puta madre quién pudiera (risas). Unas ganas

R: Tienen una forma que ponen la almohada para que no se note

J: Pero no estuvieron de relaciones, ¿o sí?

R: ¡Sí!

J: Nunca les piden (consentimiento), boluda, cómo hacen

R: Nacho cuando se fue Lu contó que hay una forma de tener y que no se dan cuenta

J: Yo ayer escuchaba y le digo a Cami: ‘¿Yo estoy loca?’. ‘No, yo también escuché’, me dice

Robertito Funes deschavó a Lucila de Gran Hermano en pleno vivo de Telefe

El conductor de algunos spin-offs de Gran Hermano se sobresaltó cuando vio cuál era en fondeo de pantalla que Lucila "La Tora" Villar tenía en su celular. "Una cosa. ¿Me pasas tu celular por favor, 'Tora'? Perdón, pero miren la foto de fondo pantalla que tiene… ¡Nacho y La Tora!", comentó el conductor de Gran Hermano y mostró la pantalla del celular a la cámara, así se pudo ver que el fondo de pantalla de la joven era una foto de ella abrazada a Nacho, que sacó de internet de cuando ambos estaban en la casa. "Robertito" le preguntó a Lucila, quien tuvo conflictos con su madre dentro de la casa, si se veía futuro como pareja de Nacho fuera de la casa y ella respondió de manera contundente: "Sí, vamos a poder cumplir un montón de cosas porque nos conocemos los dos. Sino, hubiésemos dicho desde el momento uno ‘no nos mostremos’ y seguíamos como en la primera edición".