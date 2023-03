La Tora confesó una intimidad que vivió con Nacho en Gran Hermano: "Hasta las manos"

Lucila "La Tora" Villar reveló detalles picantes sobre su relación con Nacho Castañares en Gran Hermano.

Lucila "La Tora" Villar, la reciente eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe), reveló detalles sobre su intimidad con Nacho Castañares, con quien mantuvo un noviazgo dentro del reality.

"La Tora" y Nacho se mostraron a los besos en varios ocasiones y, según muchos de sus compañeros, los escucharon teniendo relaciones sexuales debajo de las sábanas, mientras todos estaban durmiendo. La joven se sinceró y habló sobre el tema por primera vez tras su paso por la casa.

"La Tora" estuvo como invitada en LAM (América TV) y habló sorbe su paso por la casa, su relación con Nacho y los secretos que guardaron durante su estadía juntos en la casa. "¿Estás enamorada?", le preguntó sin tapujos Ángel de Brito, a lo que la ex "hermanita" respondió que sí. "Estoy hasta las manos, sí. Es muy atento, muy bueno, muy humano, muy maduro para la edad que tiene...".

"Tiene unos valores increíbles, es su forma de ser desde el día uno", sumó Lucila. Fue entonces cuando Estefanía Berardi la encaró con una pregunta el hueso: "¿Llegaron a tener sexo?". "No, nada", contestó la joven. Y agregó que no lo hicieron porque se habían prometido no exponer su intimidad frente a todas las cámaras.

“No tuvimos sexo Nacho y yo en la casa. Para los dos estaba muy claro que ahí, no queríamos mostrar eso en Gran Hermano. No queríamos mostrar eso para todo el país”, explicó. Por último, De Brito le preguntó por su adicción al sexo, algo que había confesado meses atrás. “Mi adicción al sexo fue hace como cuatro años. Ahora, estoy bien”, aseguró Lucila.

Ruidos y movimientos debajo de las sábanas: Julieta Poggio aseguró que "La Tora" y Nacho tuvieron sexo

Días atrás, Julieta Poggio le había contado a Romina Uhrig que vio y escuchó a "La Tora" y Nacho teniendo relaciones debajo de las sábanas. "Los escuché chapando, para mí estaban haciendo cositas. La posta, Ro...", le aseguró Julieta a su compañera. "Sí, yo sé que ellos tienen relaciones", aseguró la exdiputada.

“Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo boluda”, sumó la joven de 21 años. "¿Estaban...?", le preguntó Uhrig, a lo que la bailarina le dijo que incluso "se estaban moviendo". Fue entonces cuando Romina confirmó sus sospechas y reveló la técnica que Nacho y Lucila usaban para tener intimidad y no ser descubiertos. "Ellos ponen la almohada... Nacho contó cuando se fue Lu que nadie se dio cuenta", agregó Romina. "¡Nunca les piden consentimiento, boluda! ¿Cómo hacen?", se preguntó Julieta.

Adicción al sexo: la enfermedad que sufre "La Tora"

Lucila "La Tora" había confesado en PH, Podemos Hablar (Telefe) que es adicta al sexo desde los 16 años. La joven explicó que está tratando esta enfermedad desde hace varios años y que lo que le desencadena esas crisis es beber alcohol. En este sentido, explicó que en esos momentos "busca a una presa" para tener intimidad, sin importar de quién se trate.

Luego de esos momentos, viene la sensación de arrepentimiento. "Uno se siente sucio. Creo que a muchas chicas también les ha pasado, porque yo he hablado con varias que me dicen que estuvieron con alguien, se arrepintieron al día siguiente y se sintieron sucias”, reflexionó la ex "hermanita".

Además, señaló que su adicción al sexo estaría vinculada a un abuso sexual que sufrió durante su niñez. "Es un autocastigo. Lo que aprendés de chica, lo llevás un poco más de grande. Son cosas que yo no elegí pasar, entonces mi manera de salvarme de lo que sabía era el sexo”, sostuvo. Afortunadamente, logró salir adelante con mucha fe. “A mi Dios me salvó la vida. Ahora elijo con quien estar, con quien compartir, a quien conocer. Ya no es tanto de una noche, que no estaría mal, pero hoy en día soy distinta”, concluyó.