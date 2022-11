Lucila "La Tora" de Gran Hermano expuso el abuso sexual que sufrió: "A los 9 años"

La ex participante de Gran Hermano contó detalles del abuso sexual que sufrió y explicó por qué reaccionó de manera vehemente ante el acoso de "Alfa" a Coti en la casa.

Lucila "La Tora" de Gran Hermano habló sobre un abuso sexual que sufrió a sus 9 años. La última eliminada de la casa del reality de Telefe explicó por qué le afectó tanto el acoso verbal de "Alfa" a Coti.

La periodista Nancy Pazos, invitada al ciclo PH, Podemos Hablar, le consultó a Lucila si había sufrido alguna situación del tipo acoso o abuso y ella respondió de manera afirmativa. "Acosada obviamente que fui, hasta el día de hoy lamentablemente sufrimos acoso mayormente las mujeres, aunque los hombres también lo deben sufrir", respondió.

"También fui abusada, lo conté después de mucho tiempo. Fue a los 9 años", agregó la ex concursante del reality show conducido por Santiago del Moro. Pazos le consultó quién había sido la persona que abusó de ella, pero "La Tora" prefirió no dar a conocer el nombre de la persona en cuestión. En tanto aseguró que ya tiene ese tema hablado y continúa tratándolo. Lucila contó que empezó a dialogar de lo ocurrido tiempo después de que la persona que abusó de ella había fallecido.

"Pero sí, fui abusada. Fue algo que también me empoderó, me hizo hablar, les hablé a muchas amigas mías. De diez amigas de repente cuatro nunca habían contado que habían sido abusadas y yo después de 15 años lo conté", continuó "La Tora". Y cerró: "Ahora estoy realmente tranquila, enfocada en lo que quiero y en lo que no quiero también. Contenta, siempre hablando".

Las reflexiones de "La Tora" tras salir de la casa de Gran Hermano

Lucila acudió al ciclo de Gran Hermano donde el último expulsado de la casa responde preguntas acerca de su estadía en la misma y soltó: "Estoy tranquila, pero con ganas de revancha ya. Yo estoy acá por mi honestidad y por mis formas, que a veces choca. Prefiero ser así que ser careta. Quizá defender algunas posturas muy firmes molestó".

"Yo soy muy impulsiva, es mi forma de defenderme. Obviamente no me agarré a las piñas porque jamás lo haría ni afuera. Pienso que el próximo domingo se va Juliana por el juego sucio. Yo a ella la consideraba de mi grupo y por más de un mes no hablé mal de ella. Y ella si me quería afuera", cerró la joven que perteneció al grupo de Juan, Nacho, Martina y Holder dentro de la casa de Gran Hermano.