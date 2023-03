El insólito motivo por el que compararon a La Bomba Tucumana con La China Suárez

Ambas artistas fueron comparadas en televisión y se generó gran controversia por el comentario.

Un reciente escándalo involucró a Gladys "La Bomba" Tucumana con Eugenia "La China" Suárez y terminaron comparándolas en televisión. La famosa cantante de cumbia recibió una fuerte acusación por parte de la novia de Ricky Maravilla y la destrozó en vivo.

La acusación salió a la luz por parte de Taki Natali, quien además de ser la pareja de Ricky Maravilla trabajó codo a codo junto a él durante muchos años. La cantante brindó una entrevista a Socios del espectáculo (El Trece) para explicar la razón de su malestar y enojo con "La Bomba", y la acusó de ser una "roba maridos".

"En una de esas oportunidades yo le estaba haciendo las redes sociales a Ricky, entonces ella mandó un mensaje diciendo 'tenemos que juntarnos, sos el rey. Con vos voy hasta el cielo, o a dónde vos quieras'. Entonces, ofrecida. ¿Entendés?", expuso Taki en el ciclo de espectáculos. Luego de revelar este vínculo desconocido entre las dos estrellas de la cumbia nacional, Natali atacó directamente a la intérprete de La Pollera Amarilla.

Enfurecida, lanzó: "Si pudiera ventilar su cerebro como ventila las gomas yo creo que podría crear por lo menos un temita más". Además reveló que, gracias a estos chats, ella está atravesando un momento de crisis con su pareja, motivo por el que comparó a la cantante con "La China" Suárez.

"Hoy estamos pasando por uno de los peores momentos gracias a esta señora que nunca tuvo códigos ni los va a tener tampoco. Esta señora se cree que se puede meter con todos y con todo", aseguró Taki. Por último, sentenció: "¿Qué sos, 'La China Suárez' de la cumbia? ¿Por qué no te ponés a laburar? Eso de 'La China' Suárez de la cumbia como que no te va. Que no me digan que me lo estoy imaginando, porque yo viví mucho más de lo que creen, vi mucho más de lo que hay ahí".

El hijo de "La Bomba" Tucumana confirmó lo que nadie quería saber: "Desde chiquito"

En las últimas semanas, Tyago Griffo y Gladys "La Bomba" Tucumana se colocaron en el foco de las críticas luego de haber protagonizado un escandaloso video en donde se los ve besándose en la boca. Los cantantes recibieron cientos de críticas y burlas por sus accionar, e incluso se convirtieron en tendencia en las redes sociales. En este marco, Griffo brindó una entrevista y se defendió en televisión.

Este martes 15 de noviembre, el cantante brindó una entrevista con Nosotros a la Mañana, ciclo que emitido por El Trece, y habló de las fuertes críticas que recibió a raíz del video que él mismo subió en sus redes. "Estaba muy contento por verla a mi vieja, que me fue a visitar. No vive conmigo y soy mimado porque soy hijo único, entonces quise grabar", empezó por decir Griffo a la defensiva.

"Más o menos. Desde chiquito que a veces nos damos besos en la boca. No me interesan las críticas. Eso a mí me tiene sin cuidado", continuó Tyago Griffo sobre la situación que se viralizó en sus redes sociales. Luego, aseguró que el beso no fue planeado, pero tampoco es algo que se diera de forma no planeada. "Me tiene despreocupado el asunto porque no me cabe en la cabeza una situación rara o retorcida. Me he dado picos con mi papá. Me he dado besos en la boca con mi viejo o mi vieja. Son mi sangre", reveló.

Por último, el cantante sentenció, muy indignado por la cantidad de críticas que recibió: "Es habitual, no de todos los días, pero sí. Es una muestra de cariño o amor. Desde bebé o pequeño que me crie en un seno así, con ese tipo de amor y cariño incondicional por parte de los dos".