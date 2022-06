El inesperado gesto de Rusherking hacía María Becerra y La China Suárez

Rusherking tuvo un inesperado gesto hacia María Becerra en uno de sus shows al que asistió "La China" Suárez, su nueva novia.

Rusherking, quien acaba de confirmar su romance con “La China” Suárez, tuvo un inesperado gesto hacia María Becerra, su exnovia, en pleno show en vivo. Cabe destacar que Becerra y Rusherking terminaron su relación en términos no del todo favorables, con muchos rumores de infidelidad de por medio. En este contexto, salió a la luz un detalle que despertó mucha indignación entre sus fanáticos.

La relación de Rusherking y María duró menos de un año, pero se consagraron como una de las parejas más populares de la música urbana. Además de eso, sacaron varias canciones juntos, como Antes de ti y Confiésalo. De igual manera, se dedicaron varias canciones mutuamente.

Una de las que Rusherking le dedicó fue Yo se que tú, la canción que canta junto a FMK, Tiago PZK y Lit Killah. Al cantar esta canción en su show en el Luna Park, el artista tuvo un gesto inesperado: omitió la estrofa en la que nombra explícitamente a María Becerra. Cabe destacar que “La China” estaba presente en el recital, razón por la cual el cantante evitó nombrar a su ex.

“Esta canción se llama Yo sé que tú y en una parte de la canción dicen 'como el Rusher y María'. Este tema lo cantó con Lit Killah y Tiago PZK, todos traperos muy exitosos. Pero en el show, como estaba 'La China', él bajó el micrófono y le sonríe a 'La China'”, explicó Karina Iavícoli, panelista de Socios del Espectáculo.

En esa estrofa, la canción hace referencia a un encuentro romántico y pasional entre dos personas que tienen una química comparable a la de Becerra y Rusherking: “La paso a buscar de noche y en la cama le damo' hasta que se haga de día. Mami, como Rusher y María, o como Rauw y la Rosalía”. Es por esto que el cantante evitó omitir esa parte y en vez de entonarla hizo un guiño para “La China”.

La indirecta de María Becerra para Rusherking en su nueva canción

Recientemente, Becerra publicó una nueva canción, Ojalá, perteneciente a su nuevo disco La Nena de Argentina. “Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver. No me digas que me amas, porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él”, entona la artista en su nueva canción.

En la siguiente estrofa, hace referencia a un vínculo amoroso del pasado que le hizo mucho daño y le desea que le vuelva todo: “Ojalá que te vuelva el karma. Eras un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma, ey. Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma. Ya no tengo tiempo y menos paciencia”. Inmediatamente, los fans de María asociaron la letra con Rusherking, con quien terminó semanas atrás de lanzar esa canción.