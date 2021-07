El inesperado desplante de El Dipy a Juana Viale: "No tendría que estar sentado acá"

El Dipy volvió a cuestionar el rol de los funcionarios políticos y retiró a Juana Viale que no recibió una propuesta del PRO para presentarse como candidato.

Invitado a La Mesaza (El Trece) de Mirtha Legrand, el cantante David Adrián "El Dipy" Martínez volvió a referirse a la coyuntura política y a su vínculo con figuras de la oposición, como el ex presidente Mauricio Macri, con quien estuvo reunido a solas semanas atrás. "No tendría que estar sentado acá", cuestionó el músico en un inesperado desplante a Juana Viale, en la última emisión de su programa.

Al ser consultado por Viale, "El Dipy" reiteró este domingo que no recibió ninguna propuesta de Juntos por el Cambio para integrar ese espacio de cara a las elecciones legislativas de este año. La conductora no terminó ahí e indagó al artista en su interés por la política.

“Todo es política en la vida, todos estamos haciendo política. A este país le falta sentido común. Yo no tendría que estar acá sentado hoy, a mí me gustaría que esté un político diciendo las cosas que hizo”, expresó "El Dipy", ante la mirada de Sofía Pachano, Viviana Saccone y Carlos Belloso.

En ese sentido, Viale contestó: “Hay muchas personas que no son de la raza política, que son artistas, que se involucraron en la política. Bueno, Carlos Reutemann, Daniel Scioli, Amalia Granata. Son otras miradas”. "Para que yo me involucre, alguien me tiene que convencer. Hasta ahora no me convenció nadie. No me llamó nadie”, retrucó "El Dipy".

El Dipy reveló cuál fue el consejo que le dio Mauricio Macri

Así fue como el artista reveló detalles sobre la reunión que mantuvo a solas con Macri. "No hablamos de política, sí comimos", indicó al tiempo que aclaró que la reunión sólo duró una hora y media; y que, cuando estaba por retirarse, el ex presidente lo aconsejó sobre su futuro. "Me dijo ‘vos tenés que involucrarte, meterte’. Ahí pensé ‘listo, me engancha’”, expresó.

Sin embargo, "El Dipy" indicó que no recibió propuestas para sumarse al PRO ni nuevos llamados del ex mandatario. "Me dijo que me arme un partido. Me fui y no charlamos más. No supe nada más de él. Nada. Además no tengo forma de ubicarlo”, explicó.

No es la primera vez que el artista está sentado en La Mesaza. Hace un año, cuando estuvo de invitado, "El Dipy" se había referido al rol de los funcionarios públicos y sus declaraciones generaron enorme polémica.

"Siempre digo lo mismo: la gente honesta no llega a la política. Veo que hoy están peleándose por una reforma judicial, que el presidente después de la marcha dice que no se van a dejar amedrentar y ahí te das cuenta que no les importamos", cuestionó.