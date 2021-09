El inesperado comentario de Adrián Suar sobre Néstor Kirchner: "Siempre lo dije"

Adrián Suar y una frase que sorprendió a más de uno. El actor y productor se manifestó sobre Néstor Kirchner con palabras inesperadas.

En una extensa charla con Infobae, Adrián Suar se animó a hablar de temas relacionados a la política argentina y realizó un comentario sorpresivo sobre Néstor Kirchner. El actor y productor de Polka, sin ningún tipo de filtros, se manifestó sobre lo que fue la presidencia del ex-Jefe de Estado durante el período 2003-2007.

“Me ha gustado mucho el primer gobierno de Néstor Kirchner, siempre lo dije, después no me gusto lo que sigue, después cuando vino Macri dije que sí, después que no, constantemente voy a terapia conmigo y reflexiono, el progresismo me gusta, me gustan las políticas de Estado, hay cosas que sé que me gustan, que la opinión del otro sirve, me importa, no demagógicamente”, aseguró Adrián Suar.

Por otra parte, "El Chueco" se expresó en contra de la famosa "grieta" fomentada por la oposición y los grandes medios: "No puedo creer hay políticas de Estado en las que nos tenemos que poner de acuerdo, hay pensamientos opuestos lo sé, pero hay doce políticas en las que se tienen que dejar de joder porque mientras peleamos por la grieta la gente la sigue pasado mal... los de abajo, la clase media, los de arriba no, siempre se la arreglan”.

Suar, en contra de la politización de los actores argentinos

De forma sincera, Adrián Suar manifestó su descontento sobre la posición política que toman diferentes actores y actrices de la República Argentina. En forma tajante, el productor lanzó: “Siento que no le hace bien porque muchos (artistas) que conozco y quiero no piensan como yo, en otras cosas estoy de acuerdo, pero no en todo”.

Así las cosas, Suar expresó un costado político que no deja ver muy seguido y se expresó en contra de manifestar abiertamente una postura política al momento de trabajar en la industria de la ficción nacional. “Esa pelea constante de ‘me gusta tal’, ‘me gusta este’, y mi punto de encuentro con un artista es por otro lado”, sentenció el protagonista.