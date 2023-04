El inesperado anuncio de Carla Conte en América TV: "La peleo"

La celebridad de televisión habló sobre su situación personal y aseguró que lucha por estar bien. Carla Conte dio a conocer cuál es su presente amoroso.

Carla Conte abrió su corazón en televisión y dio a conocer cuál es su situación sentimental y cómo se siente al respecto. La exconductora de El Trece volvió a hablar de su vida amorosa después de haber contado que estaba felizmente en pareja en 2019.

"Me separé el año pasado, pero estoy bien. La peleo. Estoy sola, pero no estoy buscando nada. Tengo mucho trabajo. Estoy haciendo un programa en la TV Pública, de miércoles a domingo hago a teatro y tengo dos pibitos a los que alimento y llevo al colegio", enunció la conductora de televisión en diálogo con Intrusos.

Conte había ensamblado familias con Federico Rozas en 2019, ya que ambos tenían hijos de matrimonios anteriores. "Estoy muy bien, muy feliz compartiendo este momento de la vida con Fede, es verdad. Estoy re contenta, la verdad que súper bien. Él no es del medio y me imagino que todo esto debe ser nuevo para él. Todo bien, muy lindo. Estoy muy, muy feliz", contó Conte en su momento.

“Nos fue re bien en la temporada, pero no llenamos el teatro porque la temporada en general no fue descollante", soltó Conte sobre su presente profesional. Y reveló cómo es trabajar con Flor Vigna y Luciano Castro, con quienes hace la obra El Divorcio, en la que también actúa Pablo Rago: "Es hermoso, porque ellos son lo más. Al gordo lo conocemos todos y lo queremos como es, así con sus humores, sus idas y vueltas".

Carla Conte, sobre su auge de fama y el triunfo en el Bailando

"Hubo una época de jornadas largas, de hacer de todo y no saber para dónde iba. Pero no paraba un segundo", comenzó su descargo Conte en diálogo con Implacables. Y sumó: "Laburaba de bailarina desde antes de empezar a laburar en la tele, bailar siempre es lo que más me gustó. Técnicamente nunca fui buena, no estudié danza desde los cinco años, ojalá lo hubiera hecho. Lo mejor que tuve siempre bailando fueron las ganas y la pasión. Eso fue lo que me hizo ganar el Bailando".

Carla reveló que estaba en estado de euforia cuando ganó el Bailando. "Estaba en éxtasis porque gané haciendo lo que más me gusta hacer. Nunca me sentí que no fui valorada como bailarina porque yo no me imaginaba que iba a laburar de bailarina. Entonces todo lo que laburé para mí fue un premio. Además a mis amigas del alma las tengo de esa época", cerró.