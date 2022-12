El inesperado adiós de una periodista de El Trece por problemas de salud

Se frustró la despedida de una periodista de El Trece por problemas de salud, de cara a los festejos de fin de año.

Malas noticias para El Trece: una periodista de la señal que se mudará a América TV en el 2023 se quedó sin despedida de sus compañeros al aire por enfermedad, a la par que encendió las alarmas entre sus compañeros de Socios del Espectáculo.

Según información del portal web de la periodista Laura Ubfal, Karina Iavícoli se quedó sin despedida de Socios del Espectáculo tras dar positivo de COVID-19 y quedar aislada en su hogar. Esto trastocó los planes del programa ya que iba a rendirle un homenaje este jueves.

El magazine conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich cedió su espacio el martes pasado para la cobertura de los festejos por la victoria de Argentina y la caravana con los jugadores, por lo que tuvieron que reajustar sus contenidos. Y al parecer, este viernes ciclo irá grabado por tratarse de la previa a la Nochebuena (24 de diciembre) y la periodista tampoco tendría su despedida en dicha fecha.

"Hablando acá con nuestras compañeras, vamos a preguntarle a nuestra amiga Karina Iavícoli. Nos abandona. Ahora en unos días, a fin de año", lanzó Lussich en la emisión del miércoles 14 de diciembre despidiendo a la periodista. "Nos digas 'nos abandona', me haces sentir mal", dijo la figura, entre risas. "No hay nada raro para contar. Este trabajo uno sabe cómo es: va a un lugar, a otro, vuelve. No pasó nada raro. No busquen donde no hay. Me voy de un lugar donde la pasé bien y la estoy pasando todavía, porque me voy la semana que viene que ya arrancaban mis vacaciones", expresó.

Minutos más tarde, reveló que fue más una decisión familiar en la cual priorizó "poder llevar a mi hija al colegio. Sé que para todos es importante la familia así que me van a entender. Son momentos". En el cierre de su despedida, que fue emotiva ya que hace bastante tiempo que se encontraba trabajando en El Trece, remarcó: "Me voy super bien. Nos divertimos, crecimos, nos peleamos como pasa en todos lados".

Los nuevos planes laborales de Karina Iavícoli para el 2023

La agenda laboral de Iavícoli para el 2023 continuará en América TV, canal que la sumará al staff de panelistas del histórico Intrusos (América TV). Con la conducción de Florencia de la V, el magazine más longevo de espectáculos en Argentina contará con un panel renovado entre los que estarán Karina, Pampito, Guido Zaffora, Pablo Layus (en móviles desde Carlos Paz) y Gonzalo Vázquez (con móviles desde Mar del Plata).