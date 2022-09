El incómodo momento de Soledad Pastorutti: "Me fui corriendo"

La cantante hizo una fuerte revelación al aire de La Voz Argentina y sorprendió con una historia inédita sobre su pasado.

Soledad "La Sole" Pastorutti contó los detalles de un incómodo momento que vivió al aire en La Voz Argentina. Luego de escuchar la interpretación de un participante del team Montaner, la cantante rememoró una situación de su pasado amoroso y demostró que hasta el día de hoy siente vergüenza.

La situación se dio luego de la presentación de Alejo, el joven de 21 años que cantó su propia versión de Lo Dejaría Todo de Chayanne. Una vez que finalizó, Pastorutti le dio una emotiva devolución y aseguró que la canción le había traído muchos recuerdos. "Me hiciste acordar a cuando volvía de bailar y todavía mi marido no me daba bola y yo ponía este tema a todo volumen en el auto. Se hizo el difícil Gerónimo", confesó.

Sin embargo, la cantante se corrigió rápidamente: "Bah, en realidad por ahí yo no era tan directa". Ante esta confesión, los compañeros de la cantante quisieron saber cómo había avanzado la historia, motivo por el que Pastorutti contó cómo fue que se armó de valor para encarar la situación, pero terminó en un incómodo momento.

"Hasta que un día fui y le golpeé la ventana fuerte a mi suegra. Pero nada, me fui corriendo", confesó entre risas. Afortunadamente la historia tuvo final feliz, ya fue en aquel momento en donde nació el amor. "Después me fue a buscar él a mi casa. Fue muy lindo", sentenció.

Marley frenó La Voz Argentina para hablar de CFK y sorprendió a todos: "Ojalá"

Marley se tomó unos segundos en el aire de La Voz Argentina para reflexionar sobre el atentado a Cristina Kirchner. El conductor decidió expresarse tras lo sucedido, y después de la cadena nacional en la que Alberto Fernández decretó feriado para este viernes 2 de septiembre.

Luego de que el presidente Alberto Fernández finalizara la cadena nacional, Marley retomó la conducción de La Voz Argentina y expresó las siguientes palabras: "Ya estamos nuevamente, venimos de cadena nacional. Todos estamos en contra de la violencia que está sucediendo en este país y ojalá encontremos la paz en la Argentina".

El conductor de La Voz Argentina llamó a la reflexión y sus palabras fueron escuchadas por miles de televidentes que se encontraban viendo el programa de Telefe en vivo. Marley se sumó a una larga lista de famosos que se solidarizaron con la vicepresidenta de la Nación y alzaron sus voces para que estos episodios no vuelvan a ocurrir.