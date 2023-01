El impensado comentario de Guillermina Valdés sobre Marcelo Tinelli: "No podría"

El comentario de Guillermina Valdés que dejó en shock a Marcelo Tinelli. La ex pareja del conductor lo sorprendió con una impactante revelación.

Guillermina Valdés descolocó a Marcelo Tinelli con un comentario inesperado sobre su relación, a ocho meses de su ruptura, después de nueve años en pareja y con Lorenzo, su hijo en común. En una entrevista, el conductor de pasado en El Trece quedó descolocado al enterarse de lo que dijo su exnovia.

Tanto Valdés como el conductor rehicieron su vida e intentan ser felices tras su dolorosa ruptura. Sin embargo, la actriz hizo un comentario que dejó en evidencia que ya habría superado aquel duelo. Tinelli se sorprendió al escuchar estas palabras y no pudo evitar que sus sentimientos salgan a la luz.

Todo comenzó cuando Guillermina dijo durante una entrevista con Intrusos (América TV) que tiene una amistad muy fuerte con Tinelli y que merece volver e enamorarse. “Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar. Pero yo no lo voy a contar. Seguro va a tener a la mejor chica porque es un gran hombre”, sostuvo la mediática.

Cuando el presentador fue consultado por esto en Socios del Espectáculo (El Trece), se mostró en desacuerdo y dio a entender que, por su parte, no podría ser amigo de su ex. "Bueno, le agradezco. No sé. Es rarísimo eso. Pero está bien”, contestó. Y admitió que si Guillermina vuelve a formar una pareja, no se lo tomaría tan bien: “Yo no podría decir eso al revés. Yo no diría nunca eso, pero si ella lo siente así, me parece bárbaro. Yo no tengo novia ni podría estar diciendo eso al revés, como ‘vamos a comer los cuatro’ o ‘los tres con Lolo’".

"No podría. ¿Para qué? Hipócrita no quiero ser. Y no quiero decir que ella lo sea, si ella lo siente así, perfecto. Yo no lo siento”, se sinceró el conductor de La Academia de Showmatch (El Trece). Sin embargo, aseguró que tiene "la mejor relación" con la madre de su hijo. "La mejor relación que podemos tener es tener un hijo como Lolo. Uno se separa como pareja, pero no se puede separar de ser papá. Hay muy buen diálogo, siempre. No hay ningún problema, al contrario. Está todo más que bien", concluyó.

El presente de Guillermina Valdés, tras su separación de Marcelo Tinelli

En aquella nota, Guillermina había dicho que estaba muy contenta por estar en Mar del Plata haciendo una temporada teatral con la obra Los 32 Escalones y explicó que Marcelo es un padre muy presente que se hace cargo de "Lolo". “Acá voy a estar dos meses, por lo que 'Lolo' va y viene, porque su papá está en Punta, así que nos repartimos. Marcelo es un gran padre, se ocupa de todo. Saber que estaba con su papá viviendo una experiencia así, que conmigo no iba a vivir, ni lo pienso”, declaró.

En cuanto a su situación sentimental, Valdés dijo que está soltera pero que "nunca le cerraría la puerta al amor". "Si lo hiciera, estaría totalmente loca por mi personalidad, pero estoy hace más de ocho meses sola”, concluyó.