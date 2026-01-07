Berlín restablecerá el suministro eléctrico tras un incendio provocado que causó un apagón récord

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre se sienta en un automóvil durante un apagón que dejó a miles de hogares sin electricidad después de un presunto ataque incendiario en la central eléctrica de Lichterfelde, en el sur de Berlín, Alemania

El suministro eléctrico se restablecerá el miércoles en decenas de ‍miles de hogares ⁠de Berlín, después de que un presunto incendio provocado por activistas de izquierda en una central eléctrica causara el apagón más largo en la capital alemana desde la Segunda Guerra Mundial.

"Volveremos a poner en marcha gradualmente ‌la red eléctrica en las ⁠zonas afectadas a ⁠partir de las 11:00 horas (1000 GMT) de hoy", dijo el alcalde de Berlín, ‍Kai Wegner, en un comunicado.

Un incendio a primera hora del ⁠sábado destruyó un ‌conducto de cables sobre un canal, dejando sin electricidad a unos 45.000 hogares y más de 2.000 empresas del suroeste de la ‌ciudad en ‌un momento de temperaturas bajo cero.

El grupo activista de extrema izquierda Vulkan —volcán, en español—, que el año pasado dijo haber ​atacado una torre eléctrica cerca de la fábrica de Tesla en las afueras de Berlín, reivindicó la autoría del ataque.

El ejército alemán tuvo que intervenir para ayudar a los residentes afectados por ‍el apagón, que también afectó a las conexiones de telefonía móvil, la calefacción y los trenes.

El prolongado apagón ha llevado a algunos políticos a ​reclamar más inversiones para proteger las infraestructuras de la capital, especialmente desde que ​la agencia de inteligencia nacional ha advertido de los crecientes riesgos de ⁠los militantes de izquierdas.

Con información de Reuters