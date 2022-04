El Hotel de los Famosos: qué pasará con Silvina Luna tras sus problemas de salud

Revelan qué pasará con Silvina Luna tras su salida abrupta del Hotel de los Famosos.

Silvina Luna tuvo que abandonar de forma inesperada El Hotel de los Famosos, el nuevo reality show conducido por “Pampita” en El Trece, por sus frecuentes problemas de salud. Como la producción ya estaba al tanto de que iba a tener que salir de vez en cuando para ir al médico, no significó un gran problema. Sin embargo, sus compañeros se preguntan si volverá al Hotel de los Famosos o si dejará la competencia de forma definitiva.

Como el reality está lleno de desafíos físicos, los participantes fueron advertidos desde un principio que necesitaban un buen estado físico para poder afrontarlos. En uno de los juegos, a Silvina le empezó a faltar el aire y le agarró un fuerte dolor de cabeza. “Me dolía la cabeza y tenía palpitaciones, allá me tomaron la presión y me dio que la tenía alta”, explicó. En este contexto, el periodista “Pampito” reveló si seguirá en la competencia o no.

“Me dicen desde la producción que está en el reality, que es controlada por las enfermeras que tiene el programa y cuando se requiere llama a su propio médico para que la visite ya que tiene que hacerse controles mensuales. Está mal de salud”, explicó el periodista de Mañanísima y detalló que el canal le puso una ambulencia personal a Silvina.

“Silvina continúa en el reality, pero tiene un problema de salud de por vida que se lo dejó el doctor Aníbal Lotocki, que le inyectó metacrilato. Por culpa de esto tuvo un problema muy grave en los riñones, tiene que tratarse de por vida”, recalcó. Sin embargo, el periodista destacó que la producción no va a “ponerle coronita” ni darle ningún trato especial por su problema de salud y que tendrá que jugar a todos los juegos como el resto de los concursantes.

Los problemas de salud de Silvina Luna tras la mala praxis de su cirujano

Hasta el día de hoy, la modelo sufre las consecuencias de una mala praxis por parte del cirujano estético Aníbal Lotocki. Desde hace 8 años, Luna tiene una enfermedad renal crónica, toma corticoides todos los días de su vida y tiene que ser internada bastante seguido. “No tenía a mis papás para que me aconsejen. Tenía un cuerpo privilegiado, no necesitaba operarme”, expresó Silvina en diálogo con LAM (Los Ángeles de la Mañana).

“Me encontré con una persona que abusó de mí física y psicológicamente. Abusó de mi confianza al contarme que me iba a poner algo que no era, abusó de mi confianza diciendo que me lo iba a colocar en una parte del cuerpo y al entrar al quirófano me empezó a dibujar otras partes”, agregó. Después de una larga lucha en la Justicia, en febrero de 2022 Lotocki fue condenado a 4 años de prisión y a otros 5 de inhabilitación para ejercer su profesión.