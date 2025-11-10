El horror que vivió una expanelista de LAM: "Me desfiguró"

El horror que vivió una expanelista de LAM con su exnovio.

La violencia de género es un flagelo que está más que presente en la Argentina. Si bien durante los últimos años se han tomado medidas para endurecer las penas y concientizar a la población, eso no quita que siga existiendo e incluso atraviese la vida de personas sumamente famosas.

Tal es el caso de Raquel Mancini, modelo de gran reconocimiento durante la década de los 90' y que supo ser panelista de LAM hasta hace no mucho, quien contó el horror que vivió con una de sus exparejas en diálogo con Karina Mazzocco para el ciclo que esta última conduce en América TV, A la Tarde, en el cual también había estado la propia protagonista de esta dolorosa historia.

Raquel Mancini.

Raquel Mancini y la violencia de género que sufrió por parte de su expareja

"Estaba con esta persona, Mascardi. Alejandro Mascardi, que fue mi pareja cinco años", expresó primeramente la mediática. Respecto a los primeros signos de violencia, lo recordó "levantándose a las tres de la mañana y prendiendo la luz". "Celoso hizo que yo dejara de trabajar. Yo, tonta, vendí mi departamento que tenía un precio y lo regalé. Hoy vale mucho más", añadió.

Tras ello, relató uno de los episodios más cruentos: "Me pegó una piña con todo acá (en alusión a su boca) y empezó a sangrar. Así de loco como lo escuchas, porque decía que iba a volver a la tele y que todos iban a estar atrás mío". "Me desfiguró", resumió con inmenso dolor, sumando luego que "en ese momento yo no quería que se enterara mi familia, yo me aislé y él me aisló".

Finalmente, indicó: "Me fui a vivir a Quilmes y dejé todo mi entorno para alejarme de él, de mi familia, de mi sobrinita que recién había nacido. Estuvo en el teatro, todos los días me fue a ver durante todo el verano".