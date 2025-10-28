El hijo de Santilli le soltó la mano a Nancy Pazos: "Nosotros tus hijos"

El hijo de Santilli y Nancy Pazos habló en medio de la disputa pública.

Después de que la periodista Nancy Pazos opinara que Diego Santilli es una "mala influencia" para sus hijos, Nicanor, uno de los hijos de ambos, rompió el silencio con un mensaje en redes sociales y tomó partido. Qué dijo.

Nicanor Santilli Pazos festejó el triunfo de Diego Santilli en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. "7500km en 17 días", comenzó el mensaje que publicó en sus redes sociales, en referencia a la renuncia a la candidatura de José Luis Espert por la que Santilli se convirtió en cabeza de lista semanas atrás.

"Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente", expreso Nicanor Santilli Pazos y siguió: "Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses".

Luego, el hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos escribió: "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor".

El conmovedor final del mensaje

Por último, Nicanor Santilli Pazos concluyó: "Quedate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos".