El hijo de Beto Casella contó la verdad sobre su papá: "No puedo cambiarlo"

Franco Casella habló de su vínculo personal y laboral con su padre. El hijo de Beto Casella es parte del staff de Bendita desde hace años.

Franco Casella habló de su vínculo con su padre, Beto Casella, tras años de compartir trabajo en Bendita. El hijo del famoso presentador de televisión dio a conocer cuán generoso es su papá en relación a su trabajo y contó cómo convive con ser visto como "el hijo de".

"Hay que aprender a vivir con eso. Soy hijo de Bautista Casella y no puedo cambiarlo. Es una especie de rompecabezas o seguidilla de cosas: soy hijo de alguien a quien le fue muy bien, él es generoso y me quiere dar una mano para que yo pueda tener un futuro", comenzó su descargo el productor de TV en diálogo con La Nación.

Franco estudia periodismo y producción de contenido tras años de trabajar en esos puestos junto con figuras como Santiago del Moro, Diego Korol y el mismo Beto Casella. "Como haría cualquier padre. Es una suerte. Entiendo que lo puedan pensar, pero el problema es que lo digan desde un lugar de enojo y hay que aprender a lidiar con los haters. Otros, en cambio, me dicen capo, genio o crack y claro que me gusta. Y tampoco me molesta que me digan Betito", cerró el joven en alusión a su orgullo de ser hijo del conductor de Bendita.

"Mi viejo es el tipo más generoso que existe en el planeta Tierra. Ayuda económicamente a muchas personas y pocos lo saben. Siempre me dio camino libre para hacer lo que tengo ganas, al igual que mi mamá", agregó el joven. Y cerró: "Y aprendí a admirarlo mucho cuando empecé a enamorarme de los medios. Me parece que es un genio y lo estoy viendo ahora que estudio periodismo. Tiene esas jugadas magistrales como Messi en una cancha".

Franco Casella sobre las posibilidades de continuar con la conducción de Bendita

El productor de TV se refirió a las posibilidades de seguir al mando de Bendita una vez que su padre se haya retirado y enunció: "Me gustaría poder seguir, entre comillas, con el negocio familiar. Lo hablamos solamente una vez, en una charla de café. Bendita es un clásico, ya está en el corazón de los argentinos y eso es un privilegio".

"La gente repite las frases del programa y está buenísimo, como hacen con Los Simpson. Sería una pena que algo así termine cuando mi viejo decida retirarse y yo no tendría problema en tomar esa responsabilidad", cerró el joven.