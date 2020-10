La chef del reality se quemó al probar un sandwich de lomito con papas.

La novena temporada de "El gran premio de la cocina" (El Trece), conducido por Carina Zampini y coconducido por Juan Marconi, no para de sumar bloopers e insólitos momentos al aire. Entre los participantes que se olvidan ingredientes y los ataques de celos entre los miembros del programa, la jurado Felicitas Pizarro fue la protagonista del nuevo incidente de la jornada, al quemarse el paladar con unas papas cuña.

La consigna del miércoles fue hacer una "fiesta de sabores" y Santiago, uno de los concursantes, presentó un sandwich de lomito con una guarnición de papas cuña. Mientras Christian Petersen daba su devolución, las cámaras captaron a Pizarro, poniendo cara de dolor al probar el plato. Fue Zampini quien adviritó la situación y pidió que la asistan.

"Me quemé viva", reveló la chef. Sobre esto, Zampini respondió: "sí, nos dimos cuenta, toma agüita". Tras beber un poco de agua, Pizarro señaló: "fue la papa". Además, confesó que estaba muy ansiosa por comer, por lo que la conductora agregó, seria: "chicos, soplen antes de comer, tanteen".

Arrepentido por el incidente, Santiago explicó que sacó las papas "a último momento", tratando de disculparse con Pizarro. "Están muy buenas, están condimentadas, tiernas por dentro y bastante crocantes, el sándwich es muy delicioso, es esta fiesta de sabores que pedíamos", anunció la jurado, tras reponerse de la quemadura.

El ataque de celos de Carina Zampini con el jurado

En el comienzo del último programa de "El gran premio de la cocina" Carina Zampini hizo un insólito planteo de celos contra el jurado, por una reunión a la que ni ella ni Juan Marconi fueron invitados. La conductora lanzó un picante descargo que incomodó a sus colegas, quienes trataron de excusarse con risas y llamándose al silencio.

"¿Son de comer comida china?", preguntó Zampini, invitando a que el jurado participe antes de iniciar la competencia de la jornada. "La última vez que el jurado fue a comer, fue a comer comida china", anunció Christian Petersen, logrando la aprobación de Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. Este dato no pasó desapercibido por Zampini quien salió con los tacones de punta a retrucar el anuncio.

Rápida, lanzó: "Antes de que arranque la pandemia. Fue hace mucho tiempo". Pizarro aportó que ese mucho tiempo había sido "el año pasado", haciendo que Juan Marconi -quien hasta ese momento no había aportado comentario alguno- hiciese la acotación que devino en ataque de celos: "¿fuimos nosotros?". Ante la respuesta negativa de Zampini, Marconi señaló a Asta: "¿vos estabas en eso?".

El pastelero, que ingresó al certamen en esta temporada, confesó: "Nos cortamos". "Mauri ni era parte del jurado, pero lo invitamos", completó Pizarro. Con los celos a flor de piel, Zampini arremetió contra el jurado: "La están embarrando, porque si invitaron a Mauri, que todavía no era parte del jurado, y acá ni nos enteramos, no es que no pudimos ir".

"Fue una noche inolvidable, Petersen hasta cantó", anunció Pizarro, embarrando las cosas y generando que Marconi soltase un duro: "cómo nos dejaron afuera". En otro momento de la competencia, la conductora del reality disparó un filoso dardo contra Petersen, quien se puso colorado y se llamó al silencio: "Qué canchero que estás con los palitos Chris, me voy a poner a practicar porque me siento un poco tonta. Salen a comer comida china y no me invitan, así no voy a aprender nunca".