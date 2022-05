El gran escándalo que involucra a Paula Chaves: "Intervino la producción de Telefe"

Revelaron que la conductora quedó envuelta en una polémica antes de salir al aire de la alfombra roja en los Martin Fierro.

Paula Chaves habría estado involucrada en un fuerte escándalo durante la previa de los Martín Fierro. La modelo ofició de conductora de la alfombra roja junto a Iván De Pineda, sin embargo, parece que antes de salir al aire la artista hizo hecho un desplante en el que tuvo que intervenir la producción de Telefe para mantener el orden.

Según contaron en la emisión del lunes de Intrusos, Paula Chaves retrasó su salida al aire debido a que se encontraba disconforme con su look, específicamente con el maquillaje que le habían realizado. Uno de los panelistas del programa de América TV que estuvo presente en la ceremonia reveló los detalles del escándalo que llevó a que la producción tomara una rotunda determinación.

"Hubo una discusión tan fuerte que intervino la producción de Telefe para calmar las aguas y decir 'estás divina, tenemos que bajar, estamos a 15 minutos de comenzar'. Por eso también estaba muy incómodo Iván de Pineda", informó el periodista Gonzalo Vázquez en Intrusos. "Llegaron muy sobre la hora", determinó el panelista.

En este marco, Vázquez amplió la información y contó detalles sobre el enojo de Paula Chaves. "Hubo un enojo muy fuerte que incluyó molestia y una escena también bastante incómoda en una de las habitaciones del hotel antes de comenzar. Estaba preparándose, la estaban maquillando y tuvo un tema con la persona que la estaba maquillando", aseguró y agregó que a la exconductora de Bake Off "no le gustó lo que le estaba haciendo". " Faltaba muy poco para salir al aire, no había momento para modificarlo", remarcó el panelista.

"Fue todo mucho más tarde. Iba a salir 19.30 y salió 19.45. Se atrasó bastante y tuvo que ver con este episodio. El resultado final no le habría gustado demasiado y se desencadenó esta escena", concluyó Gonzalo Vázquez. Sin embargo, pese a no estar conforme con su maquillaje, Paula Chaves salió al aire y cumplió con su trabajo.

El look de Paula Chaves

Cuando inició la alfombra roja de Los Martín Fierro, Paula Chaves e Iván de Pineda aprovecharon los primeros segundos de emisión para mostrar sus looks. En el caso de la modelo, ella eligió un llamativo vestido con tonos otoñales y un peinado y maquillaje natural.

El protagonista del look de Paula Chaves fue el vestido verde oscuro: una prenda corta adelante con una larga cola atrás, mangas globo y un escote strapless recto. La modelo complementó el atuendo con un collar plateado con pedrería del mismo color del vestido y unos zapatos de taco aguja de color negro.