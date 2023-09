El gesto menos pensado de Marcelo Tinelli con Maxi Giudici en el Bailando 2023

Marcelo Tinelli recibió a Maxi Giudici en el estudio del Bailando 2023, en medio del doloroso momento que el ex Gran Hermano enfrenta.

Marcelo Tinelli es un empresario y presentador de televisión que actualmente conduce el Bailando 2023, el histórico certamen de baile, que esta vez se transmite por la pantalla de América TV. En las últimas horas, se dio a conocer que Maximiliano Giudici, ex participante de Gran Hermano (Telefe), sufrió una fuerte crisis emocional que derivó en un intento de suicidio. En este contexto, el conductor lo recibió en el estudio mientras estaban al aire en el reality y tuvo un gesto que sorprendió a todos los televidentes.

Tras el angustiante episodio, Maxi confesó que su mayor sueño era formar parte del Bailando, ya que a diferencia de su expareja Juliana Díaz, no lo convocaron para formar parte. Mientras algunos seguidores del "hermanito" opinaron que todo se habría tratado de una estrategia mediática para ser llamado al programa, otros, como Tinelli, se solidarizaron y destacaron la importancia de la educación sobre la salud mental.

“Un gran aplauso para Maxi, que vino hoy después de todo lo que ha pasado. Te quiero dar un beso y un abrazo. Me encanta verte bien, en serio", pronunció Tinelli mientras le daba un fuerte abrazo a Maxi, quien se presentó al programa para brindarle su apoyo a Alexis "El Conejo" Quiroga.

"Ayer veía la nota que diste en LAM y yo había hablado de la salud mental, me parece que está bueno hablar de estas cosas para que después no pasen. Te escuché que dijiste ‘hay alguien a quien le debo la vida y es al 'Cone'”, sumó el presentador, conmovido por el duro momento que enfrenta el joven cordobés. Al escuchar sus palabras, Maxi comentó: "Siempre lo digo. Para mí, 'El Cone' ya es más que un hermano y le doy gracias a Dios que haya estado ahí y yo doy gracias a Dios de poder estar acá. Realmente, lo valoro muchísimo y estoy muy agradecido de tener otra oportunidad".

Y con lágrimas en los ojos, el ex participante de GH cerró: “Tengo muchas ganas de vivir, me hizo un clic la cabeza y la verdad es que, literalmente, toqué fondo. Siento que me impulsé para arriba y ahora a disfrutar de todo lo que me toque vivir, desde un mate con mi vieja hasta estar acá que es grosísimo”.

Qué dijo Maxi Giudici sobre la crisis emocional que sufrió

Maxi Giudici conversó con LAM (América TV) y contó detalles sobre el crítico momento que vivió. "Todo pasó por mí. Quizás el estar al lado de Juli y vivir tan de cerca que alguien está viviendo otras cosas me generaba más frustración o un sentimiento horrible que lamentablemente lo puedo llegar a comparar, feo lo que voy a decir..., hasta con cierta envidia", reconoció el "hermanito".

En este sentido, admitió que se siente "frustrado" y que le da envidia el éxito de sus compañeros. "No podía salir de ese pozo. Me hacía sentir muy mal afectar a otra persona con eso", sumó. Por último, concluyó: "Creo que la mayoría de los chicos entraron más preparados a lo que podía pasar. De entrada, por ejemplo, que alguien los represente, los maneje y les diga por dónde ir. Yo salí, se me acercaba un montón de gente y muchos me decían 'ojo, porque todo el que se te arrime son todos tránsfugas'. Todo era miedo y encima la primera experiencia que tuve no había sido buena. Entonces, no tenía a nadie que me guíe y se me complicó".