La inesperada confesión de Maxi Giudici sobre lo que le pasó con Juliana Díaz: "Lo voy a decir"

Tras el intento de suicidio, Maximiliano Giuduici se cansó y contó todo sobre su separación de Juliana Díaz. El descargo del ex participante de Gran Hermano.

Maximiliano Giudici es un joven de 36 años que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe). En los últimos días fue noticia en todos los medios de espectáculos a raíz de su intento de suicidio. Ahora que salió del hospital, el cordobés rompió el silencio y reveló detalles sobre el mal momento personal que está viviendo. Además, habló sobre su reciente separación de Juliana Díaz, con quien mantuvo un romance desde que salieron de la casa más famosa del país.

Tras varias idas y vueltas, la pareja anunció su ruptura, sin dar demasiados detalles al respecto. Más tarde, se supo que había sido Juliana quien tomó la decisión definitiva. En este contexto, Giudici confesó que su crisis emocional ocurrió a causa de su relación con Díaz y del declive de su carrera profesional en los medios. En su descargo, hizo una llamativa declaración sobre su ruptura.

"Todo pasó por mí. Quizás el estar al lado de Juli y vivir tan de cerca que alguien está viviendo otras cosas me generaba más frustración o un sentimiento horrible que lamentablemente lo puedo llegar a comparar, feo lo que voy a decir..., hasta con cierta envidia", reconoció Maxi durante su paso por LAM (América TV).

"Estoy frustrado y me daba envidia de que a los otros les fuera bien. No podía salir de ese pozo. Me hacía sentir muy mal afectar a otra persona con eso", señaló, en referencia a Juliana. Fue entonces cuando Ángel de Brito le preguntó si tenía muchas expectativas de saltar a la fama tras la casa de Gran Hermano, a lo que el joven respondió que no, pero que a diferencia de sus excompañeros, no le llegaron oportunidades laborales.

"Creo que la mayoría de los chicos entraron más preparados a lo que podía pasar. De entrada, por ejemplo, que alguien los represente, los maneje y les diga por dónde ir. Yo salí, se me acercaba un montón de gente y muchos me decían 'ojo, porque todo el que se te arrime son todos tránsfugas'. Todo era miedo y encima la primera experiencia que tuve no había sido buena. Entonces, no tenía a nadie que me guíe y se me complicó", explicó. Por esta razón, sintió "una desesperación que se transformó en frustración".

Qué dijo Juliana Díaz sobre la crisis que enfrenta Maxi Giudici

Por su parte, Juliana Díaz reveló en Editando Tele (Net TV) detalles sobre la relación tóxica que tuvo con Maxi. "He tenido malas experiencias de cuando él se ha ido a Córdoba, me ha faltado el respeto más de una vez", comenzó, dejando en claro que el cordobés le fue infiel. "Entonces le dije ‘Nosotros terminamos, estés o no estés de acuerdo, vamos a hacer un comunicado y lo vamos a largar'. Él no me respondió, y es más, me bloqueó de todos lados, así que dejé pasar todo un día pensando si publicaba o no publicaba", siguió.

Al ver que apenas Maxi salió de su internación hizo un desesperado pedido por ser convocado al Bailando 2023 (América TV), Juliana opinó que es "tristísimo que dos días después de haberse querido quitar la vida esté pidiendo por favor meterse en un programa de televisión". "Él tiene que estar medicado, tiene que estar acompañado, que lo ayuden. Su cabeza todavía no está bien", aseguró.

Por último, se mostró indignada ante la actitud de su ex, quien ni siquiera le dio las gracias por haberlo acompañado cuando intentó quitarse la vida. "Escucharlo ayer en la tele diciendo ‘Mi único héroe, o con la única persona que hablo es con 'El Cone', y que me desplace de la manera en que lo hizo, simplemente porque no quiero estar en pareja con él, me parece tristísimo", concluyó.