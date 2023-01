El gesto menos pensado de Charlotte Caniggia a Marian Farjat en El Hotel de los Famosos

Marian Farjat develó un inesperado gesto que tuvo Charlotte Caniggia con ella en la segunda temporada de El hotel de los famosos. Qué fue lo que hizo.

Marian Farjat reveló el inesperado gesto que tuvo Charlotte Caniggia para con ella en la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, el reality que empezó a emitirse el lunes pasado por la pantalla de El Trece. "No me lo esperaba", comentó con sinceridad la ex Gran Hermano en una entrevista con el portal Ciudad Magazine.

El lunes pasado El Trece comenzó a emitir la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, uno de los productos más exitosos del 2022 para la señal del Grupo Clarín. Pero las primeras emisiones del ciclo no cumplieron las expectativas y el reality que conducen Pampita y el Chino Leunis cayó estrepitosamente ante el todopoderoso Gran Hermano.

Por eso, varios participantes de El Hotel de los Famosos salieron a hablar con los medios para levantar los niveles de audiencia con algunas revelaciones especiales. Tal fue el caso de Marian Farjat, que dialogó con Ciudad Magazine y sorprendió al contar un inesperado gesto que tuvo Charlotte Caniggia para con ella. Cabe recordar que en el 2017, las dos mujeres habían mantenido un tenso cruce mediático por el romance de Farjat con Lhoan, ex de Charlotte. "¿Quién la conoce?", había ninguneado por entonces la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia a la ex Gran Hermano.

Pero al parecer el conflicto entre las dos mediáticas quedó en el pasado, según develó la propia Marian Farjat: "Lo de Charlotte fue muy gracioso, porque llegó, me vino a saludar como loca y yo pensé que estábamos peleadas. No me lo esperaba". De esta forma, queda claro que Caniggia y Farjat resetearon su vínculo aunque peleen ambas por quedarse con el generoso premio de 15 millones de pesos.

Respecto a cómo se preparó para encerrarse nuevamente en un reality, Farjat contó: "Estoy preparada, con ganas de disfrutarlo y darlo todo". Además, se sinceró sobre su repulsión por ordenar y limpiar, una cuestión fundamental en El Hotel de los Famosos. "La parte fea es ser staff. Voy a tratar de siempre ser huésped. Lloro como staff. Voy a sufrir porque toda la vida tuve chicas que trabajaron en mi casa. Así que es complicado porque no estoy acostumbrada", explicó.

Charlotte Caniggia reveló el último secreto de El hotel de los famosos: "Mucho odio"

Como lo que sale al aire fue grabado hace unos meses, la gran mayoría de los participantes ya están fuera del Hotel, por lo que desde LAM fueron en busca de Charlotte Caniggia, que está de vacaciones en Punta del Este. Pero lo que no esperaban en el programa de Ángel de Brito fue la sinceridad con la que respondió la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

"En El hotel bien, estuve una semanita… Pero volví a entrar al repechaje y súper bien", comenzó contando Charlotte, de forma inesperada. Fue entonces que le marcaron que no podía contar eso, dado que estaba adelantando lo que iba a suceder en una de las mayores apuestas de El Trece, por lo que la participante del reality no pudo contener la risa ante su sincericidio involuntario.

"El hotel me encanta, muy bueno, muchas peleas, Pampita divina, muy bien, todo muy lindo. Muchas peleas, está bueno… Hay que verlo chicos", intentó salir del paso Caniggia, entre risas. Además de aclarar que se lleva bien "con todo el mundo" y que se había esforzado mucho en cumplir con todos los desafíos que le proponían en el reality y adelantó que se viene "muy picante" esta temporada: "Muchas peleas, mucho odio, más que la primera".

"Lo tienen que ver, es mejor que Gran Hermano chicos. Polémicas, discusiones, mucho odio, suspenso, y alguno que otro romance por ahí… Hay gente que se enamora, hay alguna cosita, pero no como en la primera temporada", concluyó Charlotte Caniggia tras el inesperado sincericidio. Lo cierto es que El hotel de los famosos necesita de mucha ayuda, dado que en sus primeros días al aire el reality no pudo ni acercarse a las cifras que maneja su competencia.