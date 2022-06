El fuerte reclamo que Gerardo Rozín le hizo a Romina Manguel: "Terminaba llorando"

La periodista dio a conocer cómo fueron sus últimas charlas con su amigo y colega. Gerardo Rozín le hizo un planteo a Romina Manguel en su último tiempo de vida.

Romina Manguel se expresó sobre el fallecimiento de su amigo y colega Gerardo Rozín a dos meses de su fallecimiento. La periodista y conductora de televisión dio a conocer cómo vivió el creador de La Peña de Morfi sus últimos meses de vida y hasta reveló un fuerte reclamo que le hizo antes de morir.

"Gerardo siempre supo que se iba a morir, desde el primer día del diagnóstico. Y él trataba de convencer a sus amigos más íntimos y querido. A mí me decía ‘me voy a morir, eh’", comenzó su descargo la la conductora de Radio Con Vos en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. Y agregó: "En los últimos tiempos, él me llamaba todas las noches, a las 12 de la noche".

Manguel contó que aquellas llamadas nocturnas comenzaban entre risas y recuerdos, pero que siempre terminaban de una manera algo triste. "Hablábamos de las cosas que él quería cuando se muriera y me pedía que yo lo anote. Como sabía que era una colgada, me decía ‘sé que no estás anotando, poné la cámara’", añadió.

"Yo terminaba llorando a veces hasta las 5 de la mañana y me acuerdo que hablé con mi analista de esto y con mis amigos. Decidí hablar con Gerardo para decirle que no podía soportar esto porque me dejaba rota todas las noches y yo no puedo no dormir porque, además, tengo dos hijas", continuó la celebridad, quien además indicó que le costó mucho tomar coraje para llamar a Gerardo y hacerle dicha confesión. "Me senté con Gerardo le dije que me estaban haciendo muy mal estas llamadas a la noche", soltó.

La reacción de Gerardo Rozín ante el planteo de Romina Manguel

"Ah, bueno. Yo me voy a morir pero la señora no duerme. ¿Sabés qué? No me importa que no duermas, tomate algo después. Yo me voy a morir y cuando me muera, vas a dormir. ¿Me entendiste? No se charla más del tema", enunció de manera contundente el periodista hacia su amiga. Y Manguel concluyó: "Cuando volví a hablar con mi analista, le dije que me fue bárbaro en la charla porque, ¿para qué le voy a contar?".