El exnovio preso de Wanda Nara rompió el silencio: "Quedé expuesto"

La celebridad dio a conocer que tuvo una pareja que terminó en prisión perpetua y el hombre apareció en las redes. El ex de Wanda Nara habló sobre su relación con la influencer.

Wanda Nara contó que estuvo un pareja con un chico que después fue preso y el hombre en cuestión le respondió desde la cárcel a través de su cuenta de TikTok. El condenado a prisión perpetua que salió con Nara hace dieciocho años habló sobre su vínculo con la influencer.

"Me están preguntando a full, porque ella declaró que tiene un ex novio, que está preso, con perpetua. Así que nada, acá vengo a responder, voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar", comenzó su descargo el ex de Wanda Nara en un video que compartió en sus redes.

Las posibilidades de comunicación con el exterior que los presos tienen a través del mundo cibernético le permitió a Rodrigo explicar su situación con Nara y contar por qué no había dicho antes en sus redes que había salido con la hermana mayor de Zaira Nara en su adolescencia. "Y nada, si no lo charlé nunca es porque no se dio, tampoco tenía yo por qué nombrarla, ya que ella expuso de que tiene un ex que está preso, con perpetua. Quedé expuesto yo, todos los que me conocen que somos del barrio, que hace 18 años atrás fuimos pareja, así que bueno, acá estoy para responder", cerró el tiktoker.

La denuncia de Wanda Nara al programa de Carmen Barbieri

La exempleada que denunció a Wanda Nara por maltrato y explotación fue como invitada a Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, con Sebastián "Pampito" Perelló y Estefanía Berardi como panelistas. La entidad que desde el programa le dieron a la denunciante de Nara habría molestado a su entorno, por lo que la influencer inició acciones legales contra el programa de TV.

"Nos acabamos de enterar que, aparentemente, Wanda Nara hizo una presentación en la Justicia donde pide demandarnos a nosotros. Nunca se la trató mal ni a Carmen ni a Wanda. Es más, yo de entrada dije que teníamos que escuchar a la otra parte, porque es bueno tener dos versiones", enunció Carmen. Y "Pampito" agregó: "Siente que armamos todo esto para perjudicarla y extorsionarla".

El enojo de Wanda con Carmen Barbieri podría haber empezado por la imitación que la capocómica hizo de Nara, en la que "beboteó". "Ella es muy dulce al hablar, yo la imito pero es una broma. Es muy inteligente, siempre lo digo, está muy tierna hablando, muy tranquila", soltó la madre de Federico Bal entre risas.