El excombatiente de Malvinas que emocionó a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "Una semana"

El conductor de televisión se vio conmovido por la historia de vida de un participante. Un excombatiente de Malvinas acudió al programa de El Trece.

Guido Kaczka se mostró conmovido por la presencia de un excombatiente de Malvinas en el estudio de televisión de su programa, Los 8 Escalones. Roberto acudió al programa de preguntas y respuestas para ganar los dos millones de pesos que El Trece ofrece como premio.

"¿Cuánto tiempo estuviste en Malvinas?", le preguntó Guido al hombre que luchó por Argentina en 1982. "Ochenta días y una semana prisionero. Estábamos a las órdenes de las fuerzas inglesas hasta que pudimos viajar. Estuvimos prisioneros hasta que nos repatriaron", contó Roberto.

Guido le consultó al participante sobre cómo fue el trato de los ingleses en esa semana de prisión y él contestó: "Fue un trato normal. Contodo lo que pasaba por la cabeza, estuve el último día pasando mates a mi compañero y no estaba muy bien". Kaczka acotó con tono de angustia: "Uno trata de imaginar lo que es eso, de imaginar lo que es eso".

"Quería mandarle un salud a la mamá de mi compañero, que se llama Raquel Beatríz García, que fue la primera mamá para que reconozcan a los compañeros que quedaron cuidando allá, para que le den nombre a las tumbas. Mi compañero se llamaba Daniel Alberto Ugalde", relató Ricardo ante la escucha atenta y empática de todos los presentes.

"¿Sigo con el juego? ¿Se puede volver a jugar en la vida después de haber vivido eso?", enunció Guido. "La vida me sorprendió varias veces, pero seguimos acá", concluyó el excombatiente.

La historia de un participante de emocionó a Guido Kaczka

Lionel Sánchez acudió a Los 8 Escalones para ganar el premio y destinarlo al cambio de la prótesis que utiliza en una de sus piernas. "Hay que cambiarlo por otro anatómico. Se achicó el muñón, y al achicarse baila la pierna. Yo la tengo hace diez meses, pero me cuesta todavía afirmarme, asegurarme. Puedo caminar en mi casa sin nada, porque yo ya conozco los lugares donde me puedo apoyar. No es tan sencillo", comentó el participante antes las preguntas de Guido Kaczka.

"Es más anatómico a la pierna y tiene otro formato, para agarrarse más. Y aparte, con los dos millones, donar al club Claypole para las divisiones inferiores, las camisetas para los chicos", concluyó el concursante del ciclo de El Trece que tiene como jurado a celebridades como Carmen Barbieri, Nicole Neumann, Walter Nelson, Martín Liberman, Jimena Monteverde y jueves invitados.