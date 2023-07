El esperanzador nuevo parte médico de Silvina Luna: "Mostrando efectos"

Actualizaciones sobre la salud de Silvina Luna: cómo evoluciona la modelo.

El entorno de Silvina Luna dio a conocer una esperanzadora noticia tras el último parte médico. La modelo, quien se encuentra internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano desde hace más de 20 días, finalmente despertó y le quitaron el respirador mecánico. Según anunciaron los médicos, se encuentra estable, lúcida y puede respirar por sus propios medios. Sin embargo, aclararon que su mejora es lenta.

Días atrás, los médicos habían intentado extubarla pero no lo lograron, ya que los pulmones de Silvina estaban demasiado débiles. Esto despertó una gran preocupación entre los profesionales, ya que el plazo máximo para estar intubado es de 14 días. Milagrosamente, el cuerpo de la modelo respondió correctamente y ya respira por su cuenta.

En el último parte médico, emitido el 6 de julio, se puede leer: “La paciente Silvina Luna continúa internada en el servicio de Terapia Intensiva. Se encuentra lúcida, sin asistencia ventilatoria mecánica, con signos vitales estables y su evolución es favorable. Permanecerá internada en este mismo servicio, donde se le brindarán los cuidados y tratamientos necesarios”.

Fernando Burlando, abogado de Luna, anunció la noticia en sus historias de Instagram. “Los familiares y afectos de Silvina Luna queremos contarles que el poder de la oración está mostrando sus efectos. Silvina ha sido extubada y eso implica una mejoría, lenta pero franca, y eso nos llena de una tranquilidad que queremos compartir con quienes nos acompañan con sus rezos”, escribió.

Por último, les agradeció a quienes oraron por su mejoría. "Ella pelea con todas sus fuerzas y nosotros la acompañamos con la fe y la esperanza que se necesitan en este difícil momento. Gracias”, concluyó el letrado.

"El Polaco" se quebró al hablar sobre la salud de Silvina Luna

"El Polaco", quien fue pareja de Silvina Luna años atrás, se conmovió al hablar sobre el duro momento que atraviesa la modelo. El cantante de cumbia fue entrevistado por LAM (América TV) y aseguró estar muy triste por la situación. "Ella no se merece lo que está viviendo, es una mujer joven. Yo la quiero mucho, pasamos cosas lindas y tengo los mejores recuerdos siempre en mi corazón", reveló.

Además, aseguró que su madre reza por ella: "De mi parte, está en mis oraciones y de parte de mi mamá, también. Mi vieja es muy cristiana y el otro día me llamó para decirme que estaba muy dolida, que había hablado con las amigas. Estamos todos igual, pero va a salir adelante". Con respecto a Aníbal Lotocki, el cirujano culpable de las consecuencias que sufre Silvina hoy en día, manifestó: "Estoy igual que ustedes, la bronca es la misma hacia la gente que hizo tanto daño. No puedo creer que tenga tanta caradurez. Ella es una muy buena mujer y es una tristeza esto que está pasando, me duele en el corazón como a todos los que la queremos".