Silvina Luna empeora y los médicos evalúan una nueva alternativa: "Estado crítico"

Revelan cómo procederán los médicos de Silvina Luna en medio de su delicado cuadro de salud.

El cuadro de salud de Silvina Luna está cada día más delicado y los médicos evalúan una nueva alternativa. La modelo se encuentra en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano hace más de 20 días y presenta muchos altibajos. A pesar de que días atrás se había despertado, tuvieron que conectarla una vez más al respirador mecánico, pero los médicos advierten que eventualmente tendrán que quitárselo.

El plazo máximo estimado que Luna puede permanecer internada es de 14 días, ya que si se prolonga, podría generarle serios daños, según informó Ángel de Brito. Por esta razón, los médicos la extubaron la semana pasada. Sin embargo, dos días después se vieron obligados a volver a conectarla ya que sus pulmones no tenían fuerza. Al día de hoy, la situación sigue sin mejorar.

En este contexto, Ángel de Brito informó en LAM (América TV): “Silvina sigue con un estado de salud crítico. Uno de los temas es el respirador: no puede respirar por sus propios medios, no tiene fuerza su cuerpo ni sus pulmones, por eso está conectada al respirador, pero el respirador tiene un lapso de 14 días”.

"Por eso la extubaron la semana pasada. Dos días lo pudieron manejar y tuvieron que volver a intubarla, sedarla y colocarle el respirador mecánico”, continuó el conductor. En esta línea, agregó que Luna tiene "cierto grado de encefalopatía, que es cualquier trastorno, daño o enfermedad cerebral que tiene una persona y esto es producto de la infección". Además, detalló que el cuadro provoca "deshidratación, consumo excesivo de proteínas, niveles bajos de potasio y sodio, puede provocar también sangrado de intestinos, esófago o estómago".

Por último, el conductor explicó que la modelo presenta una polineuropatía, "que tiene que ver con los nervios del cuerpo, varios de ellos comprometidos", y que por esta razón se habla de una falla multiorgánica. "Están viendo hacerle finalmente la traqueostomía para que, ya sin intubación, pueda respirar por otra vía”, cerró.

La familia de Silvina Luna se prepara para el ataque legal contra Aníbal Lotocki

La familia de Silvina Luna adelantó que, una vez que salga del hospital, se ocuparán de planear una nueva estrategia legal contra Aníbal Lotocki, el cirujano que la operó en 2011 y le generó una mala praxis cuyas consecuencias paga hasta el día de hoy. "Ayer estuve hablando con una persona que está en el hospital acompañando a Silvina Luna, la está peleando. El hermano de Silvina, Ezequiel, está seguro de que va a salir adelante", comenzó Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

En este sentido, explicó que, si bien ahora no es el momento, planean hacer todo lo posible para que Lotocki vaya a la cárcel. "Lo que me dicen de adentro es 'ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente, nos vamos a ocupar de que tipo este en la cárcel'", cerró la panelista.