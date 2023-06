Silvina Luna se despertó e hizo un inesperado pedido: "Querían ver"

Uno de los amigos más cercanos de la modelo dio detalles sobre su evolución La exparticipante de Gran Hermano debió ser entubada por una afección respiratoria.

El delicado estado de salud de Silvina Luna preocupó a todo el mundo del espectáculo. La modelo que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano está internada en la Unidad de Terapía Intensiva del hospital Italiano por una descompensación respiratoria que requirió su intubación. La actriz está internada hace varias semana para combatir una bacteria que imposibilita el trasplante de riñón que requiere por la insuficiencia renal que le provocaron las intervenciones de quirúrgicas de Aníbal Lotocki.

El paso de Silvina por el reality de Telefe le dejó varios amigos, tal y como Gustavo Conti y Ximena Capristo. De hecho, Conti se encargó de dar detalles sobre la evolución de Luna en las últimas 12 horas. El actor subió una serie de historias a su cuenta de Instagram para hablar sobre su amiga y también para apuntar contra Lotocki.

“Ayer a ella le pudieron sacar el respirador y gracias a Dios tuvo una mejoría bastante grande. Hay que seguir rezando por ella”, sostuvo Conti. Además confirmó uno de los detalles que trascendieron sobre la mejoría de la modelos en la mañana de este jueves: Lo importante es que ella está mejor, dicen que pidió un vaso de agua y es un proceso muy lento”.

La evolución favorable de Silvina había sido informada por Ángel de Brito y Mercedes Ninci algunas horas antes. "¡Buenas noticias! Anoche mientras hacíamos LAM extubaron a Silvina Luna. Los médicos querían ver cómo pasaba la noche. ¡Ya está consciente y hablando! ¡Pasó una buena noche!", precisó el conductor de LAM. Por su parte, la periodista de Radio Mitre también indicó que le sacaron el respirador artificial y reveló cuál fue el pedido de Silvina cuando recuperó el habla. "Se despertó y pidió un vaso de agua", afirmó la expanelista de Bendita.

De todos modos, Conti remarcó que hay que ser precavidos y pidió que se continúe con la cadena de oración. “Estuvo siete días en coma, es una mejoría muy grande que le hayan sacado el respirados y que esté mucho mejor”, destacó y completó: "No dejemos de rezar porque es lo que necesita, yo creo que la fe mueve montañas, ella tiene una polenta impresionante y va a salir adelante”.

Gustavo Conti explotó contra Aníbal Lotocki

La entrevista que le concedió Aníbal Lotocki a Telenoche no pasó desapercibida. El cirujano, condenado en primera instancia por lesiones graves, habló sobre el estado de salud de Silvina Luna, quien fue una de las querellantes en la causa en su contra, y se desligó de las consecuencias que le provocaron sus intervenciones en el cuerpo de la modelo.

"Yo use un producto permitido...perdón por usar un producto permitido debería ser? Que le provocó una enfermedad...si Silvina Luna cree que las lesiones son por el producto, debería hacerle juicio al Estado por permitir esos productos", sostuvo el médico sobre el uso de metacrilato. Lotocki fue condenado en año pasado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28 luego de las denuncias efectuadas por Luna y otras pacientes damnificadas por mala praxis. Sin embargo, como la condena no está firme, continúa en libertad y atendiendo personas.

La entrevista generó un gran rechazo en los televidentes, pero también en varias figuras del espectáculo. “Me preguntan si ayer vi a este hombre (Lotocki) haciendo declaraciones en canal 13, y no, no lo vi, no puedo verlo, me genera rechazo, me da odio”, remarcó Conti y agregó: “Elijo concentrar mi energía y buena onda para mi amiga, para que se pueda recuperar. La verdad es que fue un milagro”.