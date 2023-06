Silvina Luna está internada en terapia intensiva y con respirador

La actriz y modelo que sufrió la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki se encuentra internada en el Hospital Italiano, sedada y con respirador.

La actriz Silvina Luna se encuentra internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. La vedette está en terapia intensiva en un pronóstico reservado, aunque se conoció que actualmente se halla sedada y con respirador. La noticia se conoció en horas de la noche y fue confirmada por parte de su entorno.

Desde hace un largo tiempo Silvina Luna padece una delicada situación de salud como consecuencia de las cirugías estéticas que fueron realizadas por el doctor Aníbal Lotocki. La confirmación sobre su internación y su actual estado de salud en el Hospital Italiano fue revelado por Ángel De Brito en LAM, el programa que el conductor tiene en América TV.

"Está internada en terapia intensiva. Está sedada y con respirador. Está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere. No queremos hacer show con este tema, solo comentarlo", anunció De Brito, dando a conocer que la modelo se encuentra en estado crítico.

"Ella vino hace un mes aproximadamente al programa, a contar todo lo que le había pasado con su salud, el tratamiento y la diálisis. Desde acá, solo desearle lo mejor a Silvina. Todos la queremos mucho, es una gran compañera y está sufriendo mucho hace mucho tiempo", cerró el conductor.

El mes pasado, en su visita a LAM, modelo había comentado sobre la diálisis: "Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía problemas en los riñones pero no esperaba hacer diálisis ya. Antes de empezar con diálisis estuve internada un mes en donde me dijeron que mis dos riñones estaban calcificados, después de que me hicieran una biopsia, y tenía que empezar con el tratamiento de diálisis (...) Hay momentos de aceptación y hay momentos en donde me despierto y digo ‘no, estoy viviendo una pesadilla’”.

Qué le pasó a Silvina Luna

Los problemas de salud de Silvina Luna comenzaron en 2010, luego de realizarse una cirugía estética con Aníbal Lotocki. La intervención no salió bien, pues sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, por lo que demandó al médico por mala praxis.

En cuanto a la judicialización del caso, en febrero de 2022, el cirujano fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.