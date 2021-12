El escandaloso momento de Rodrigo de Paul con su novia

Rodrigo De Paul y Camila Homs enfrentan nuevos rumores de crisis, pese a haber sido padres hace muy poco tiempo.

Los rumores sobre la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs son cada vez más fuertes entre los periodistas de espectáculos. "Llamó mucho la atención que ayer De Paul no felicitó por el cumpleaños a su mujer", analizó Estefanía Berardi este viernes en la pantalla de Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine.

Pese a que en julio pasado se convirtieron en padres por segunda vez por la llegada de Bautista, Rodrigo De Paul y Camila Homs enfrentan rumores de separación desde entonces. "Que leona sos, amor mio. Te amamos", felicitó el futbolista de la Selección argentina a su esposa en aquel momento. Pero Estefanía Berardi analizó las redes de ambos y compartió sus conclusiones en la emisión de Mañanísima de este viernes.

"Ayer cumplió años la mujer de De Paul. Hace un año que él no sube nada con ella. O no sé si De Paul lo borró. No hay fotos de él con la mujer este 2021, pero si mirás para atrás, todos los meses subían cosas", comenzó revelando la periodista después de su minuciosa revisión de las redes del futbolista y la modelo. En ese sentido, Berardi notó que De Paul no saludó a su pareja por su cumpleaños: "En los últimos tiempos se habló de crisis. Ahora llamó mucho la atención que ayer De Paul no felicitó por el cumpleaños a su mujer. No subió nada a las redes y antes lo hacía".

"Ella subió cosas de su cumpleaños y él no estaba. Pero ella se llama al silencio. Hay sospechas de que acá habría una separación", sumó la periodista, dando a entender que la separación entre el futbolista y la modelo ya sería un hecho. Para agregar hechos del pasado, Estefanía Berardi recordó los rumores de crisis que hubo en la pareja cuando De Paul fue apuntado como una de las conquistas de Eugenia "La China" Suárez.

Los rumores del romance entre De Paul y "La China" Suárez

En octubre pasado, Rodrigo De Paul quedó en medio del escándalo mediático del Wandagate. Es que el futbolista del Atlético de Madrid fue vinculado con "La China" Suárez como una de las conquistas de la actriz. "Se volvieron locos. No sé de dónde salió eso, no la vi en mi vida a la China. No sé quién dijo eso. Te lo juro por mi hija Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde", desmintió esa información De Paul en diálogo con Flavio Azzaro.