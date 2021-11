El encuentro de Mauro Icardi y “La China” Suárez en París: “Le habría pagado el pasaje”

El jugador de fútbol y la actriz se habrían encontrado tras su intercambio de mensajes. “La China” Suárez y Mauro Icardi no solo habrían tenido conversaciones virtuales.

Mauro Icardi y “La China” Suárez habrían sido vistos juntos en las calles de París y Wanda Nara estaría en busca de las pruebas de ese encuentro. En medio de la salida de la celebridad de redes de Francia y la limpieza que hizo en la sección de seguidos de su cuenta de Instagram, Yanina Latorre reveló información al respecto.

“‘La China’ le escribió a Icardi por Instagram, por eso Mauro cerró la cuenta. No lo obligó Wanda, fue decisión de él. En su momento, todo empezó por Instagram, se pasaron a WhatsApp y ‘La China’ recomendó que mejor era hablar por Telegram porque es una red más segura”, comenzó su descargo la panelista de televisión, en alusión a la manera en que la relación entre el futbolista y la actríz habría empezado.

Latorre continuó su discurso sobre un error de Icardi: “Mauro tenía la función de que se borre todo a los 5 minutos de charla pero se ve que una parte se olvidó de configurarla o quería que se vea porque se lo mostraría a alguien. Le empezaron a llegar mails con mucho lujo de detalles, de esos que solo pueden saber ‘La China’ e Icardi”.

“Es un amigo de ella el que llamó a Wanda y le dijo que la actriz sí estuvo en un hotel de París y que lo sabe porque fue él mismo quien le sacó el pasaje. Entonces Wanda está buscando pruebas para ver si se vieron con Mauro”, cerró la panelista.

La conversación de Yanina Latorre con “La China” Suárez

“¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije 'mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar'. Así arranqué. Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos”, comenzó su descargo Yanina Latorre sobre la conversación que mantuvo con “La China”.

La panelista de LAM continuó con más revelaciones sobre el intercambio privado que tuvo con Suárez: “Ahí me llamó y me dijo '¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí'. Y le dije 'hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch... el marido'. Eso no me lo negó".