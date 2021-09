El emotivo regalo de Marley para el hijo de Francisco, ganador de La Voz Argentina

El conductor de televisión reveló que le obsequió a Francisco Benítez un preciado juguete de Mirko. Marley utilizó sus redes para hacer el comunicado.

Marley mostró su costado solidario en una reciente publicación de su cuenta de Instagram, donde informó a los cibernautas que lo siguen sobre el obsequio que le regaló a Ciro, el hijo del ganador de La Voz Argentina. El conductor de televisión se mostró en una conversación con su hijo Mirko, en la que le pidió si podía obsequiarle uno de sus juguetes al retoño de Francisco Benítez y la respuesta del niño influencer fue contundente.

“Mirko, ayer ganó Francisco en La Voz Argentina, fue el mejor cantante y la gente lo eligió. Sabés que hoy justo fue papá porque nació su hijo Ciro. ¿Qué te parece si le regalamos tu carrito de bebé que ya no usás? Se lo podemos dar para que lo use con Ciro, ¿te parece?”, enunció Marley al comienzo del video, mientras conducía su coche.

“Quería que ganes vos”, respondió con cara de enojo el pequeño y causó una carcajada en su padre. “¿Querías que gane yo? Pero yo no concursaba, porque yo no sé cantar. Yo conducía el programa y lo ganó Francisco. Muy bien estuvo”, respondió Marley y le explicó a su hijo el motivo por el que no se llevó el trofeo de La Voz Argentina.

Las palabras de Francisco Benítez sobre su hijo recién nacido

El ganador de La Voz Argentina se expresó en una reciente entrevista a Telefe Córdoba y confesó: “Este es un trofeo muy importante para mí, pero lo más importante es Ciro. Fue un encuentro muy emotivo, no me lo podía creer. Bueno, es un hijo. Ya venía con ansias de tenerlo. A mi pareja la vi muy bien, muy cómoda y contenta. En realidad se adelantó y no lo podía creer yo cuando me avisaron. Así que estoy con tantas cosas juntas adentro de la cabeza, pero bueno, lo que importa es el bebé. Ya tenemos nuestra primera foto de los tres, así que estamos re contentos, re felices”.

“Quiero agradecer a cada una de las personas que me votó y a todos los participantes que estuvieron ahí, también a los semifinalistas, que los quiero muchísimo. Ojalá se les pueda dar la oportunidad a todos los participantes. Hemos hecho una linda amistad y ojalá que la música vuelva a encontrarnos”, concluyó el cantante y aseguró que entre los concursantes del reality conducido por Marley siempre reinó la buena onda.