El emotivo recuerdo de Luciano Castro: "Toda mi infancia"

Luciano Castro reveló un recuerdo de su infancia mientras hacía una nota con Flor de equipo desde el rodaje de su nueva película.

Luciano Castro pasó por Flor de equipo y mientras hablaban del video viral que compartió recientemente pintándole el pelo de azul a Flor Vigna con mucha destreza, reveló un recuerdo de cuando era pequeño. "Toda mi infancia", detalló el actor, al tiempo que agradeció los elogios de Flor Peña sobre su pelo largo, enrulado y castaño claro.

La relación de Flor Vigna y Luciano Castro pasa por un excelente momento y no dudan en mostrarlo en sus redes sociales. En las últimas semanas, la pareja compartió mucho contenido en conjunto en Instagram, demostrando el buen pasar que atraviesan. De hecho, hace unos días se hizo viral el divertido momento en el que Castro le tiñó de azul el pelo a la cantante y el actor sorprendió por su destreza para tal tarea, algo que pocos se imaginaban. En diálogo con Flor de equipo, el exmarido de Sabrina Rojas reveló un recuerdo de su niñez con el que explicó su ductilidad para el teñido.

Tras escuchar los elogios de Flor Peña y Denise Dumas sobre cómo le había pintado el pelo a Flor Vigna, Luciano Castro develó su secreto: "Toda mi infancia teñí a mis abuelas". "Con razón, yo no podía creer la manera que la teñiste", reconoció Dumas, mientras el actor contaba que para su abuela Beba usaba "ceniza 7". De todos modos, Castro admitió que tuvo un contratiempo en el trabajo que realizó en la cabeza de su pareja.

"Me faltaba el peine fino para separar bien el pelo en sectores", develó el ex Campeones desde el rodaje de Perla, su nueva película. Sus declaraciones no hicieron más que encantar tanto a Dumas como a Peña, que le declararon su amor por su "pasado peluquero". Después, Flor Peña volvió a resaltar que le gustaba el rubio que tenía Castro en su cabeza, aunque el actor aclaró que no se había teñido sino que se había "tirado producto puro rubio en spray en la cabeza" y que llevaba meses sin hacer nada. "Estoy tirado al sol como un vago", cerró divertido Luciano Castro.

Flor Vigna cruzó a una seguidora en Instagram que la criticó por "anti femenina"

"Ya no queda lindo lo anti femenina que sos, realmente sos un amor pero no queda lindo. Sé un poquito más fina Flor, ya queda feo", le escribió a la bailarina por mensaje directo una seguidora. Sin darle vueltas a la cuestión, Flor Vigna mostró con una captura de pantalla su respuesta tajante pero con mucha altura: "Es que mi personalidad es así. Me siento mejor así".

No conforme con esta réplica, la bailarina le dejó un mensaje a quien la criticó y a todos sus haters. "Aunque no coincidamos te deseo que seas muy feliz con tu estilo y libertad. Yo también voy a intentarlo con lo mío", cerró Vigna, segura de su personalidad y su autenticidad. Por otra parte, la cantante también compartió dos imágenes muy distintas de su participación en Showmatch: primero disfrazada de hombre y en la segunda, más "femenina", como le pedía su hater.