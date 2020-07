El emotivo discurso de Flor de la V y un pedido especial para Alberto Fernández

En el marco de los 10 años de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario, Florencia de la V fue invitada al ciclo "Corte y Confección" (El Trece) y pronunció un emotivo discurso en el que le hizo un pedido a Alberto Fernández. "Necexitamos más políticas públicas que acompañen el crecimiento de una nación más inclusiva", afirmó, entre lagrimas.

"A mí me daba placer ver a Mariana en este programa porque estaba ocupando un lugar diferente, distinto. Un lugar que nos fue negado durante muchísimos años. Quizás a la gente le cueste dimensionar todo el drama que vivió y vive nuestro colectivo. La desolación, las miradas”, arrancó Florencia, haciendo referencia a una participante disidente en el ciclo conducido por Andrea Politti.

Y continuó: “Nosotros tenemos ley de Matrimonio Igualitario y la ley de Identidad de Género que nos representan. Faltan muchísimas políticas públicas que acompañen el crecimiento de una nación más inclusiva, donde dejemos de discriminar y no exista la violencia”.

Luego, Flor le pidió especialmente a Alberto que no se olvide de las personas travestis y trans, y que se impulsen leyes que no promueven el odio machista y arcaico de algunos sectores. “Por favor señor Presidente necesitamos que se tenga esa mirada genuina y no quede solo en un discurso. Es tiempo de que cambie el mundo. Por eso decimos nunca más. Nuestras familias están sufriendo, por eso decimos basta. Estamos cansados de que nos miren de costado, de que nuestros hijos no puedan ser felices y vivir en una sociedad más inclusiva”, expresó.

“Hablamos de lenguaje inclusivo e ignoramos que hay miles compañeras que siguen muriendo y muchas familias homoparentales que sufren la violencia de una sociedad machista y patriarcal”, sentenció Florencia, visiblemente conmocionada por el peso de su discurso.