El emotivo comunicado de Aníbal Pachano: "Gracias a todos"

El coreógrafo se mostró muy feliz en su festejo. Aníbal Pachano cumplió 67 años.

Aníbal Pachano festejó su cumpleaños número 67 acompañado por familiares y amigos y compartió su felicidad con sus seguidores de redes. El exjurado de Bailando por un sueño recibió el amor de sus colegas en los comentarios de su posteo, donde grandes celebridades le enviaron sus saludos.

"¡Feliz cumpleaños a mi! ¡Algunas fotos de anoche con mi familia, amigos y elenco! ¡Gracias a todos por sus saludos!", escribió el coreógrafo y director teatral en el pie de foto de su publicación. En las imágenes que compartió se puede ver al artista con una sonrisa marcada en su rostro, acompañado por su hija Sofía, su exesposa Ana Sanz y muchos amigos.

Además, varias celebridades con las que Aníbal ha compartido elencos en sus años de trayectoria le envieron felicidades en los comentarios. "Feliz cumple, te amo", escribió su única hija; "Abrazo enorme, Aníbal", Gimena Accardi; "Te quiero Ani", Virginia Gallardo; "Feliz vuelta al sol Pachanex todo lo mejor para tu life", Oriana Junco; "Que todos tus deseos se vuelvan realidad", Flor Marcasoli.

Aníbal Pachano sobre sus años de infancia

"Mamá era muy creativa y papá muy rígido. Ella descubrió que se me daba bien el dibujo e incentivó a que siguiese desarrollando esa faceta. Él me marcó la ética y los valores profesionales", reveló Pachano a finales del año pasado. El artista no dejó dudas de la gran admiración que siente por su padre: "Ser una persona honrada y respetada. Fue un gran profesional de la odontología y, luego, un político impecable junto a Arturo Frondizi, el Presidente más top que tuvo la política argentina. Papá era tan honesto que perdió todo por la política".

Además, Pachano dejó en claro que atravesó una adolescencia difícil en lo económico y que jamás le pesó el hecho de tener que trabajar a esa edad. "Ya en Buenos Aires empecé a trabajar a los 12 años. Me siento orgulloso de haber podido mantener la casa de mis viejos trabajando y de ir superándome de a poco". Y concluyó: "Sobre esto quiero dejar en claro que para mí no fue una carga salir a esa edad a laburar. Esto de los “chicos plan” me hincha las bolas. En mi época no había planes, había trabajo. Tengas la edad que tengas", concluyó.