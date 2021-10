El duro relato de Dan Breitman sobre su niñez: "Mi mamá me decía 'no te mueras'"

Dan Breitman le contó a Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand una triste anécdota de su infancia, sobre un día en el que se enfermó.

Dan Breitman fue al programa Almorzando con Mirtha Legrand, ahora conducido por su nieta, Juana Viale, y contó algunos detalles sobre su vida personal. Especialmente sobre su niñez, cuando sus compañeros le hacían bullying en la escuela por su cuerpo y por su orientación sexual. En su relato, Dan dio a conocer, además, sobre un día en el que se enfermó y su mamá creía que se iba a morir.

Más allá de todo lo que vivió, después aprendió a resignificar todo lo malo de su vida personal y usarlo a su favor para la actuación y para aprender a sobrellevar las angustias. “Eso lo aprendí a enfrentar con el humor después de cierto tiempo, después de haber estudiado con un gran maestro de clown. Ahí me di cuenta de que podía reírme un poco de las tragedias que vivía, que me pasaba”, empezó Breitman.

“También de mi madre. Yo tengo muy instalada a mi madre en la parte hipocondríaca, el miedo a las enfermedades. Yo tenía 16 años, le había dado un beso a un chico y al otro día me enfermé de mononucleosis. Tenía 37 de fiebre y mi mamá me decía: ‘No te mueras, no te mueras’, y a partir de ahí empecé con terapia”, continuó el actor.

“Tres veces por semana, terapia, terapia, terapia. Era largo, mi mamá me decía ‘no vamos a comer, pero pagaremos la obra social’. Mi mamá era docente y cuando mi papá pudo pagar la prepaga en el año 2000 fue una fiesta”, detalló Dan, y contó más sobre la obsesión de su mamá por los controles médicos.

“Esto es real, mi mamá te llama y te dice: ‘¿Adiviná dónde estoy?’, y vos decís: ‘Qué sé yo, no sé, con amigas en un espectáculo’, y ella te responde: ‘No, en la Swiss Medical, no sabés lo que es el tomógrafo, el ecodoppler que me hicieron’, con una alegría, que vos decís, ‘¿qué le pasa a esta mujer?’. Con eso viví y lo llevo en el ADN, trato de despegarme y de hacerlo monólogo y de poder sacármelo para poder ver quién soy”, finalizó.

La pregunta de Dan Breitman y Julio Chávez sobre la actuación

El actor Julio Chávez también estuvo de invitado en el programa y, en un momento, se dio una discusión entre él y Breitman, cuando éste último le preguntó: ‘¿Vos no podés poner como condición: ‘Quiero trabajar con este director’?”. “No. Ni tampoco quiero un oficio de esa naturaleza. En todo caso, podría decir 'no me meto acá, porque voy a tener problemas”, explicó Cháves.