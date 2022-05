El duro momento que atraviesa la familia Simeone: "Estamos todos en shock"

Una persona allegada a la familia de Simeone vivió un traumático momento en su casa. El futbolista aún no se expresó sobre lo sucedido.

Diego "El Cholo" Simeone atraviesa un complicado momento familiar debido a un incendio ocurrido en el domicilio de una persona allegada a su círculo íntimo. Se trata de la novia de Giovanni, uno de los hijos del deportista, cuya mascota murió debido al fuego.

Abril contó el dramático momento que vivió en la casa de Ibiza en la que vive con sus padres y hermanos y soltó: "Mi familia está bien, están todos sanos y salvos. Pudieron salir a tiempo de la casa, el único que no pudo salir fue mi gatito Wiz pero se fue en paz, se quedó dormido por todo lo que respiró. Gracias a todos por los mensajes y por la ayuda que nos están brindando. Lo valoro muchísimo. Gracias por todo, de verdad".

"Gracias a todos por los mensajes y por la ayuda que nos están brindando. Lo valoro muchísimo. Gracias por todo, de verdad. Esto fue lo único que quedó de mi casa. Todavía estamos todos en shock pero repito, mi familia está bien y eso es lo único que importa", agregó la joven en el pie de foto de un posteo donde mostró el resultado del incendio que luego borró de su perfil.

La fuerte respuesta de "El Cholo" Simeone a Carolina Baldini

La exesposa y madre de los hijos de Simeone se expresó sobre su relación con el futbolista y su separación en LAM y eso provocó el enojo de Diego, quien le envió una carta documento. "Estoy cansado de que salga a hablar después de quince años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia", expresa el comunicado del deportista.

"Yo hace 10 años que no aparezco [en los medios]. Aparecí acá y en una revista. ¿En dónde dije algo malo de Diego? No dije nada malo. Me hubiese gustado que él me escribiera para decirme qué le molestó", expresó como respuesta la celebridad. Y agregó: "Al contrario, quería presentar mi marca de ropa, sumar algunos seguidores, pero esa es mi vida. Es obvio que me van a preguntar y está todo bien".