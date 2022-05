El duro descargo de Lissa Vera tras ser eliminada de El Hotel de los Famosos: "Hasta acá"

La ex-Bandana abandonó el reality show de El Trece y expresó un emotivo discurso de despedida. Lissa Vera perdió en la competencia con su compañero Imanol Arias.

Lissa Vera fue eliminada de El Hotel de los Famosos tras más de un mes dentro de la competencia. La miembro del icónico grupo Bandana se expresó sobre lo que más extraña de su vida fuera del predio donde se desarrolla en reality show conducido por Carolina "Pampita" Ardohain y "El Chino" Leunis.

Vera compitió con Imanol Rodríguez en la H, el juego final del reality en el que se decide cuál de los participantes abandona el hotel. “Estoy re contenta, porque llegué hasta acá, hice cosas que jamás creí que iba a hacer y nada, te voy a extrañar", expresó la celebridad al conocer que debía abandonar la competencia.

La intérprete de Llega La Noche aseguró que lo que más ansias le daba por hacer al salir del hotel era llegar a su casa y abrazar a su hija, con quien no pudo tener un vínculo cercano durante su estadía en el reality. "El Chino" Leunis le pidió a la cantante que entonara algunas líneas de una canción, a modo de despedida del programa, y Lissa deleitó a todos con un pedazo del track Hasta el Día de Hoy de la banda originada en el reality de Telefe, Pop Stars, y conformada por ella, Lourdes, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán.

Fuertes declaraciones de Silvina Luna sobre Martín Salwe tras salir de El Hotel de los Famosos

"No sé si es una persona que elegiría para seguir conociendo afuera. Estoy confundida, pero es problema del otro siempre", expresó Luna en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo. Y agregó: "Yo creo que siempre hice lo que sentía, soy una mujer soltera, viví lo que estaba pasando ahí y me encantó. Después, bueno. Queda ahí en el juego".

La ex-Gran Hermano aseguró que no cree que las actitudes que Salwe ha tenido tenga que ver con su corta edad, sino que se debería a su madurez como persona y sus valores. Y cerró su discurso de manera tajante: "Yo creo que él solo va a ir demostrando ciertas cosas. No estoy enojada, una vio ciertas cosas. Quizá ahí no me daba cuenta y después sí. Obvio que uno tiene emociones, sangre. Es verdad que se crea un microclima de realidad, pero en verdad como sos afuera sos adentro. Podés jugar con una cosita, pero eso no lo cambiás".