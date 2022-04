El drama que Marcela Tauro reveló en LAM: "Me traumó"

Marcela Tauro reveló en LAM el drama familiar por el que pasó y se emocionó en vivo en el programa de Ángel de Brito por América TV.

Marcela Tauro fue la invitada de lujo de la semana en LAM (América TV) y reveló el calvario familiar por el que debió atravesar por culpa de un juicio laboral. En el programa de Ángel de Brito, la histórica panelista de Intrusos se soltó a pleno en el estudio y hasta se emocionó en vivo.

La periodista especializada en la farándula argentina, de 57 años, estuvo al borde de las lágrimas y sorprendió. Tanto el conductor como sus compañeras quedaron impactadas por el testimonio en el piso de la invitada, que expuso un drama personal de manera cruda y lapidaria.

Marcela Tauro se emocionó en vivo en LAM: "Me traumó"

Cuando De Brito la consultó acerca de sus peleas más resonantes en la televisión, la comunicadora sostuvo que el caso más complicado para ella fue el de Emilio Disi. "Y lo que yo más padecí fue eso”, reconoció. “Lo que más me traumó fue eso, pero no por la plata que perdí”, señaló antes de aclarar que ganó el juicio penal pero perdió el civil, por lo que tuvo que hacer un gasto importante.

Por entonces había tenido a su hijo Juan Cruz Álvarez luego de un embarazo complicado, y recordó sobre esa época. “Fue mucho para mí, el nene estaba que se moría, que no; yo también...”. Incluso, resaltó en LAM que “no te creían que no te podías presentar y emocionalmente es muy humillante que venga un perito a ver tu cicatriz de la cesárea". Y añadió que "eso se podría haber evitado”.

Acerca de esa situación, De Brito le preguntó: “¿Cómo lo mirás a la distancia?”. Fue en ese instante cuando Marcela Tauro se emocionó al reaccionar: “Durante los primeros años no caía, y ahora que pasaron 15 años me afecta más. Hay cosas que creí que tenía superadas, y no”. De hecho, repasó que “Juan Cruz estuvo 45 días en neo", y expresó: "Siempre me pregunté si le quedaría algún recuerdo o no. El médico me decía que no, pero hoy a la distancia te digo que les quedan. Energéticamente les quedan”.

Sobre el complejo nacimiento de Álvarez, la panelista resaltó que “fue un milagro” y admitió que “Juan Cruz tuvo que ver mucho con su papá”, en referencia a la recuperación. La periodista reveló que tuvo que autorizar a su hijo menor a que viera a su padre en terapia y, aunque no estaba muy de acuerdo, creyó que era lo más conveniente en esa coyuntura.

La emoción de Marcela Tauro en LAM por su familia.

“Creo que si le hablás al otro, te escucha. A partir de que fue Juan Cruz fue a verlo, lo tocó, le habló, él empezó a volver de otra dimensión a esta. Ahora hace una semana que está en su casa reponiéndose y gracias a Dios no tiene secuelas”, profundizó en Marcela Tauro en América TV.

Marcela Tauro recordó el accidente de su exmarido José María Álvarez

Sobre el accidente vial que sufrió su exesposo el pasado 21 de marzo mientras circulaba por la autopista Panamericana, la comunicadora detalló que “se cayó de la moto y dio todo el cuerpo con el cordón”, y puntualizó en que “le estalló el bazo”. Al respecto, informó que "fue operado de urgencia por una hemorragia, en la que le extirparon dicho órgano". Y completó: ”El panorama era aterrador. Por suerte, y yo siempre digo que tengan fe, está evolucionando bien”.