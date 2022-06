El drama personal de Belén Francese en PH: "Son los planes de Dios"

Belén Francese decidió compartir el calvario personal que transita. El fuerte testimonio de la actriz en PH Podemos Hablar, programa de Andy Kusnetzoff, por Telefe.

Belén Francese dijo presente en PH Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. Allí, la actriz y modelo se decidió a compartir el drama personal que vive desde hace unos meses junto a su familia y su testimonio causó revuelo en la TV argentina.

Ante la mirada de invitados como Marley, Jey Mammón, Romina Manguel y Agustín "Cachete" Sierra, Francese indicó que hace un tiempo, desde el domingo de Pascuas que tuvo lugar el pasado 9 de abril, sufre un mal momento junto a las hijas de su esposo, Fabián Lencinas.

De acuerdo a lo que trascendió un tiempo a partir de un comentario que hizo Nazarena Vélez, la ex pareja de Lencinas tuvo un ACV (accidente cerebro vascular). Por lo tanto, Belén se tuvo que hacer cargo de contener a las dos hijas de su esposo, con quien además tiene a Vitto (11 meses). "Siempre tuve una familia ensamblada, siempre me llevé bárbaro con las nenas de mi marido, pero ahora falleció la mamá de ellas y la vida nueva es que ahora vamos a vivir todos juntos", precisó la actriz de 41 años.

Conmocionado por la situación, Andy le preguntó: "¿Cómo estás con eso?". Y rápidamente, Francese indicó: "Son los planes de Dios, yo creo que todo te va como marcando lo que está preparado para vos". "En algún punto nosotros siempre quisimos, no de este modo, pero siempre soñamos con toda la familia junta", agregó, entre lágrimas.

En tanto, la ex participante de ShowMatch relató que tuvieron que vender una casa para comprar una viviendo más grande y tener más espacio para compartir con las hijas de su esposo: "Estamos repartidos porque estamos apoyando a las nenas, pero poniéndole el pecho, garra, y fuerza". Y concluyó: "Son cambios que son movilizantes, pero al mismo tiempo te ayudan a enfrentar estas situaciones difíciles con amor".

Belén Francese avisó que le gustaría ser política

En enero de 2022, Belén Francese aseguró que le gustaría incursionar en el mundo de la política. Angustiada con el caso de Lucio Dupuy, niño asesinado en La Pampa por su madre y su novia en noviembre de 2021, la actriz realizó un fuerte descargo en sus redes sociales.

En dicho marco, la artista fue consultada por el ámbito político y fue ella misma quien aseguró que le gustaría incursionar en esta área con un propósito claro: ayudar a los niños en situaciones de vulnerabilidad. "Fui toda la vida apolítica. Por lo único que me metería sería por esto, que es una causa que yo lucho hace muchos años y ahora se hizo más visible", expresó sobre el tema. En tanto, aseguró que antes de iniciar un proyecto político, le gustaría más tener su propia fundación u hogar para ayudar tanto a madres como a niños, sin embargo, no le cierra las puertas completamente a la idea de iniciar su carrera política.

"La gran mayoría de veces lucho sola, otras veces me acompañan las marcas. Los niños no merecen sufrir y merecen condiciones dignas, porque son los más indefensos e inocentes. No tienen por qué vivir en la calle y sufrir maltratos". continuó Francese sobre el tema. Por último, cerró al indicar que muchas veces se le acercaron representantes de partidos políticos para invitarla a formar parte, pero ella se negó rotundamente. "Lo único por lo que metería es este tema en particular, y si no seguiré haciéndolo desde este lugar. Entiendo que desde la política es mucho más visible, pero la situación cada vez está peor, hay que hacer algo urgente", sentenció.