Juana Repetto habló sobre su salud desde su cama.

Juana Repetto compartió en sus redes sociales un video en el que se mostró acostada en su cama y con ánimo decaído, producto de su actual estado de salud. Tras confirmar su tercer embarazo, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto contó que levantó un poco de fiebre y reveló los síntomas que tiene a nivel físico.

La actriz se agarró una gripe en plena gestación de su tercer hijo y en su video aludió a la necesidad de hacer reposo. "Hoy amanecí mejor, pero ayer estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, estornudos, gripe", comenzó su descargo Juana Repetto.

"Tuve febrícula, 37 y medio a la tardecita, que para mí es volar de fiebre, ya lo hablamos una vez. Yo quedo de cama mal, porque mi temperatura normal es menos de 36 en general. No tomen esta referencia, no es lo más normal, pero es mi temperatura normal. Entonces, con 37 y medio yo estoy como deshecha", continuó su descargo Juana Repetto. Y cerró: "Yo me quedé dormida, los chicos viendo la película. Me levanté a las 3 de la mañana toda transpirada, estaban los chicos cada uno en el lugar de la cama donde estaban viendo la tele, se quedaron dormidos así, la tele prendida, un desastre. Bueno, mucha cosa, largué la noticia (del embarazo) y me bajó todo junto. El cuerpo me dijo, frená un toque, el cuerpo me exigió frenar".

El mal momento del hijo mayor de Juana Repetto

"Pasaron cosas. A Toro se le clavó una rama de orégano en la amígdala. Really. Hoy tenía un montón de cosas para contarles y mostrarles, pero... Toro se ve que comiendo pizza se le clavó en la amígdala un orégano. Él me decía 'mamá, me pincha acá'. Entonces, lo miré con la linterna del teléfono y tenía un pinche en la amígdala", comentó Repetto en su descargo de redes hace algunos meses. Y sumó: "Vinimos a que se lo saquen. Le dieron una anestesia local que le encantó. Una anestesia que parece que tiene un gusto a m... fatal. Y te duerme la lengua y todo para que cuando te metan la pinza no vomites".

El descargo de Juana Repetto sobre su sobrepeso

La actriz recordó que tuvo sobrepeso durante gran parte de su vida y contó cómo logró dejar atrás esa etapa. "Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobrepeso. Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones. Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentarme bien, por mí, por mi lactancia y porque no me sentía bien viéndome así. Y empezó el gran cambio en mi vida, en todo sentido", comentó Repetto. Y añadió: "Empecé a salir un poco de la montaña rusa en la que había entrado en el puerperio. Y aquí comienza la mejor versión de mí, sin lugar a dudas. Me sentía extremadamente feliz con mi bebé y mi rol como madre me tenía totalmente atrapada y entusiasmada. Laboralmente me estaba yendo muy bien y podía ocuparme de compartir tiempo con mi hijo, de informarme acerca de todo lo que me interesaba respecto a la maternidad y de compartir con otras mujeres y sus bebés".