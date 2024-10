Juana Repetto se animó a contar lo que pocos esperaban de su intimidad: "Sofía Gala"

Juana Repetto contó lo que la unió a Sofía Gala Castiglione.

Juana Repetto es una actriz de teatro y televisión conocida por exponer gran parte de su vida personal en sus redes sociales y en las entrevistas a las que acude. En ese sentido, en un reciente reportaje la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto dio a conocer el fundamental papel que tuvo Sofía Gala Castiglione en su vida.

Cabe recordar que Repetto fue madre por primera vez, de su hijo Toribio, a través de la inseminación artificial de un óvulo suyo fecundado con el esperma de un donante anónimo. Juana recordó su incertidumbre antes de tomar esa decisión y destacó la ayuda de su colega.

"Yo estaba laburando con Sofía y nos veíamos bastante. Y ella tenía a Dante bastante chico y justo se acababa de separar del papá de su hijo. Ella estaba como muy bien y muy resuelta con su bebé", comentó Repetto en su descargo. Y sumó: "Ella me decía: ‘Hacelo, porque vos podés sola’. Y yo lo pensé y ella me expresó: ‘Dale, mandale’. Desde siempre. Este era el deseo más grande de mi vida y la decisión más correcta, sin dudas. Y ahora tengo a esas dos bellezas".

Al mismo tiempo, la celebridad de redes recordó cómo fueron los primeros meses después de su parto y soltó: "A mí me pasó que nació Toribio y yo tenía como muy idealizada la maternidad porque era el gran sueño de mi vida. Sin embargo, cuando lo tuve a Toro fue como... Me empezó a pasar que comencé a sentirme muy mal emocionalmente y pensaba: ‘Tengo el hijo que deseé toda mi vida. Estamos los dos bárbaros. Está todo bien. Nuestra conexión fluye espectacular’".

Juana Repetto es mamá de dos niños: Belisario y Toribio.

El fuerte descargo de Juana Repetto en sus redes sociales

"Le juro que estoy agotada. Me está pasando de todo... Grace, que es la señora que trabajaba en casa nos abandonó directamente, nunca más volvió. Mi casa es un quilombo. Mi vida es un quilombo", comenzó Repetto en una de sus historias de Instagram. "Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres le está moviendo algo, entonces está necesitando más apego, más teta y yo cada vez estoy con menos resto y más cansada. Yo le pongo la mejor porque quiero acompañarlo de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuánto tarde a querer y decidir hacer caca en el baño. Me preocupa por mí porque no doy hay más. Estoy totalmente colapsada".

Más tarde, Repetto aludió a las críticas que recibió por ese descargo y soltó: "Chicas, las amo, están todas desesperadas, indignadas, mandándome las huevadas que están poniendo de mi llanto de ayer. Y yo entiendo, el que ve en un portal o en la tele, 'está agotada de lavar pantalones y llora' dice 'esta chica es una pelotuda'".