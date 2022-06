El drama de Noelia Marzol con su embarazo: "Me pedí licencia"

La bailarina contó cómo atraviesa la sintomatología de su segundo embarazo a días de confirmar la llegada de Alfonsina.

A días de confirmar su segundo embarazo, Noelia Marzol reveló el drama que atraviesa al tener que convivir con los síntomas típicos de la gestación. La bailarina brindó una breve entrevista televisiva y contó los detalles de esta situación que le toca atravesar en la dulce espera de su segunda hija junto a Ramiro Arias.

En una de las últimas emisiones de Bienvenidos a Bordo, Noelia Marzol asistió como invitada al jurado para calificar a los participantes que se presentaran a la puerta de los parecidos. En medio de este programa, la bailarina habló sobre su embarazo y reveló que no la está pasando del todo bien, ya que tiene varios síntomas que interrumpen su día a día.

“¿Te sentís bien? La pasaste bomba el otro”, consultó Laurita Fernández, la conductora del ciclo, luego de felicitar a su invitada por la llegada de su segunda hija. "¡No! Por eso le pedí a Muscari encarecidamente dos meses de licencia que me los dio, por supuesto, porque es un genio", reveló Noelia Marzol sobre su trabajo en Sex, la obra teatral de la que forma parte hace varias temporadas.

Anteriormente, en diálogo con LAM, Noelia Marzol manifestó que este embarazo es muy diferente al de Donatello, su primer hijo. "Yo me sentí muy bien con Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás. Muchas náuseas, cansancio, me agarran palpitaciones, asco total por los olores", reveló la campeona de ShowMatch: La Academia.

La fuerte confesión de Noelia Marzol sobre la maternidad

Noelia Marzol habló sobre la maternidad y reveló el motivo que la llevó a postergar lo que fue su gran deseo por tanto tiempo. Hace casi un año que la bailarina se convirtió en mamá por primera vez y, desde entonces, contó su experiencia a través de las redes sociales. Sin embargo, pese a que está sumamente feliz por su hijo, Marzol contó que durante muchos años dejó de lado su anhelo.

En una reciente entrevista que brindó para Diario Show en el marco de la nueva temporada de Sex, Noelia Marzol se sinceró sobre su gran compromiso con el trabajo y cómo fusiona sus responsabilidades con la maternidad de Donatello, su primer hijo junto a Ramiro Arias. "Llego a mi casa cansada de trabajar, me tiro un ratito en el sillón y mimoseo con él y todo me suma para mejor", confesó la también actriz.

Luego de reflexionar sobre la importancia del trabajo y la constancia en su vida, Noelia aseguró que la maternidad le cambió la perspectiva por completo. "Postergué mucho tiempo la maternidad por miedo a no poder seguir trabajando. Un poco a mí me criaron con este discurso bastante retrógrado de que la mujer madre se clava. Para mí cada mujer y hombre tienen que hacer su experiencia personal y elegir criar a su hijo de la manera que los haga feliz y que se puedan seguir desarrollando", se sinceró la artista con Diario Show.

En este contexto, la bailarina aseguró que no hay nada que la reconforte más que ver a su hijo y que fusionar trabajo y maternidad es posible. "Soy una persona mucho más feliz al verlo crecer, es un bebé feliz que por suerte está sano", comentó con gran orgullo.