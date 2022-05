El drama de Guido Kaczka que compartió en El Trece: "Gritan unas cosas"

Guido Kackza hizo una sorpresiva confesión en Los 8 Escalones y compartió el mal momento personal que le tocó atravesar. El fuerte testimonio del conductor en el programa de El Trece.

Guido Kaczka decidió compartir en El Trece el mal momento personal que debió atravesar en su vida. Durante la transmisión del pasado viernes 6 de mayo en el programa, el conductor de Los 8 Escalones recordó los tiempos en los que recibía duros insultos en la infancia. ¿Qué fue lo que le pasó?

En el marco del ciclo Los 8 Escalones Kids, Kackza presentó a Gastón y Lourdes, padre e hija: "Ella va al colegio parroquial de San Justo y su papá es director técnico de fútbol de divisiones juveniles" Y luego, trató de indagar acerca del trabajo del hombre: "¿En las tribunas los papás siguen diciendo malas palabras".

Gastón asintió y admitió que en los partidos de fútbol que juegan los niños "un poquito se grita". Sin embargo, y de manera inesperada, Guido confesó que en su época como futbolista, también sufrió los violentos accionares de los padres que miraban los partidos desde las tribunas.

Guido Kaczka filtró que sufría insultos cuando jugaba al fútbol de niño.

"Cuando yo iba a jugar, a veces gritaban una cosas", compartió Guido Kaczka, a modo de confesión. De todas formas, optó por cortar el asunto y continuar con la transmisión del programa para que la niña respondiera quién era el autor de una canción que puso la producción.

Guido Kaczka se emocionó con una jubilada que ganó el millón de pesos en Los 8 Escalones

Durante la transmisión emitida el pasado viernes 29 de abril, una mujer llamada Juana logró quedarse con el tan ansiado premio. Y tras conseguirlo, expuso su alegría a puro grito: "¡Vamos, vamos, vamos!". "Ganaste un millón de pesos", le aclaró Guido. Mientras le caían los papelitos por encima, la concursante indicó: "No lo puedo creer".

"Juana es jubilada, tenía un emprendimiento de viandas... es de Villa Ballester y tuvo que dejar de trabajar porque su hijo Emmanuel tuvo un problema de salud. Tuvo que ser operado, ella contó que ahora está bien", relató el presentador, quien decidió acercarse a la participante para felicitarla y abrazarla. Y agregó: "En el medio de la enfermedad de su hijo, ella también estuvo internada y quiere ayudar a su hija, que quiere ampliar la casa que le quedó chica".

"¡Ay, Juana! ¿Qué me contás?", le preguntó Guido Kackza. "De tantas malas, una buena me tenía que pasar", le respondió la mujer. "Una buenísima, Juana. ¡Te lo ganaste vos!", le devolvió el conductor. Y confesó qué fue lo que la impulsó a poder ganar en Los 8 Escalones: "Me imaginé este momento hasta cuando me tiraban los papelitos. Ganesha me ayuda".